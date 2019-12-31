Yeniden yükselişe geçmeyi planlıyor
Gayrimenkul sektörü 2016 yılından beri kabuk değiştiriyor. ‘Sat-Yap’ süreci yerini ‘Yap-Sat’ sürecine bırakıyor.
Aynı hedef kitleye üretilen konut stokundaki doygunluğun önümüzdeki birkaç yıl devam etmesi öngörülüyor.
Bu süreçte farklı hedef kitleye yönelik ürün geliştirilebilmek için uygun arsa bulmak kritik öneme sahip.
İç pazardaki durgunluktan etkilenmek istemeyen konut geliştiricilerin bir kısmı yurtiçi ve yurtdışı altyapı projelerine yöneldi.
Birçok şirket yurtdışında yap-sat ve yüklenici olarak proje geliştiriyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?