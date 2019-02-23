Franchising 100
Ekonomideki daralmanın fazlasıyla hissedildiği bu dönemde doğru yatırım yapmak her zamankinden daha önemli hale geldi.
Bu ortamda daha az riskli olarak görülen franchise sistemine ilgi artıyor.
Gıdadan gayrimenkule, otomotivden eğitime pek çok farklı alanda yatırım fırsatı sunan 100 şirket 2019 sonuna kadar 2 bin 573 şube açmayı hedefliyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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