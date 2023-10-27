240 milyon dolar buhar olabilir! Sadece 2 şifre deneme hakkı kaldı

Chip'te yer alan habere göre 2011 yılında programcı Stefan Thomas, İsviçre'deki bir Bitcoin meraklısı için "Bitcoin Nedir" başlıklı animasyonlu bir video hazırladı. Video için kendisine uygun bir şekilde Bitcoin olarak ödeme yapıldı. Tam olarak 7.002 Bitcoin... O zamanlar her birinin değeri sadece 2 dolar civarındaydı ki bu da kısa ve nispeten basit bir animasyon için oldukça iyi. Bitcoinlerin her birinin şu anda yaklaşık 34.095,40 dolar değerinde olduğunu düşünürsek, bahse konu olan Bitcoin'inin değerinin 238.735.990,80 dolar olduğunu söyleyebiliriz.

Ne yazık ki Thomas güvenlik konusunda bilinçli biriydi ve Bitcoin'i şifrelenmiş bir IronKey sabit diskinde saklıyordu. IronKey, Bitcoin'e erişmeye çalışan kişiye kendini imha etmeden önce 10 tahmin hakkı veriyor.

Paranıza erişmeye çalışan kötü niyetli biri olduğunda bu harika bir şey, ancak bu kişi 10 yıl sonra şifrenin ne olduğunu hatırlamayan siz olduğunuzda ve erişmeye çalıştığınız miktar 240 milyon dolar olduğunda pek de harika değil. Şifresini not ettiği kağıt parçasını kaybeden Thomas'ın başına gelen de tam olarak bu.

Bitcoin'in değeri hızla yükseldiğinden beri, sabit diske çeşitli yollarla erişmeye çalıştı. Sonuç olarak, parası sonsuza dek kaybolmadan önce iki denemesi kaldı.

Şu an cüzdana girmeye çalışan tek kişi Thomas değil. Kendisi tarafından tutulan iki ekibin yanı sıra, siber güvenlik uzmanları da cüzdanı hack'leme ve kendilerine güzel bir komisyon kazanma ihtimaliyle uğraşıyorlar.

Kayıp kripto para birimlerini kurtarma konusunda uzmanlaşmış bir firma olan Unciphered, yıllardır bir çözüm üzerinde çalışıyordu. Şimdiyse on yıllık IronKey sabit disklerini kırmanın bir yolunu bulduklarını söylediler ve Wired'a bunun mümkün olduğunu göstererek ertesi gün Greenberg'e bir mesaj gönderdiler.

Wired'a göre firma, yöntemlerinden emin olduktan sonra Thomas ile temasa geçti, ancak Thomas, kendi çözümleri üzerinde çalışan iki ekiple yaptığı anlaşmalar nedeniyle yardımlarını reddetti.

Thomas Wired'a verdiği demeçte, "Kurtarma konusunda zaten farklı bir uzman grubuyla çalışıyorum, bu nedenle artık yeni biriyle pazarlık yapma özgürlüğüm yok. Mevcut ekibin en iyi seçeneğin bu olduğunu düşünmesi halinde Unciphered ile işbirliği yapması mümkün. Bekleyip görmemiz gerekecek" dedi.