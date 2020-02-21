100 bitki fabrikası kurmayı hedefliyor - Ekonomist

100 bitki fabrikası kurmayı hedefliyor
Gıda saklama ve işleme sektöründe uluslararası bir marka olan Antalyalı Cantek Group, 30 yıllık tecrübesiyle gıda üretiminde de yenilikçi bir girişime imza attı.
Avrupa’nın aktif en büyük bitki fabrikası olan Farminova’yı kuran şirket, topraksız ve güneş görmeyen kapalı alanda yüzde 95 daha az su kullanarak üretim yapıyor.
Yapay zeka ile yönetilen ve yüzde 100’ü Cantek ürünü olan bitki fabrikalarında 365 gün 24 saat üretim gerçekleşiyor.
AR-GE çalışmalarına son 15 yılda 5 milyon Euro’luk yatırım yaptıklarını belirten Cantek Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca, bugüne kadar yaklaşık 60 ayrı ülkede 15 bin projeye imza attıklarını söylüyor.
Bitki fabrikalarında 365 gün 24 saat düzgün ve sabit fiyatlı gıda temini yapılabildiğini belirten Karaca, “Yani bir gıda bundan sonra bir keresinde 1 lira, bir keresinde 10 lira olmayacak.
Fiyatı her zaman 2 lira olacak” diyor. Çok fazla tarım arazisinin işgal edildiğine dikkat çeken Karaca, “Bitki fabrikaları ile Türkiye ve dünya tarımında yepyeni bir dönem başlıyor.
Bir Türk firması olarak dünyaya tarım teknolojisi ihraç eder duruma geldik. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bitki fabrikaları kuruyoruz.
Beş yıl içinde 100 bitki fabrikası kurmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.
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