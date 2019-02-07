3 yılda 100 milyon dolar ihracat yapacak
Telekomünikasyon, enerji, medya ve finans sektörlerine CRM, ürün kataloğu ve satış-sipariş yönetim sistemleri gibi hizmetler veren Türkiye’nin en büyük kurumsal yazılım şirketlerinden Etiya, yurtdışı planlarını büyütme kararı aldı.
500’ü aşkın mühendis kadrosuyla Türkiye’de İstanbul, İzmir ve Ankara, yurt dışında ise Singapur ve Kanada ofisleri ile hizmet veren şirket, global bir şirket olma stratejisi kapsamında ihracata ağırlık verecek.
Dünyada 5 trilyon doları bulan bilişim sektörü içerisinde yazılım sektörünün büyüklüğünün 3.5 trilyon dolara ulaştığını kaydeden Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “Türkiye’de ise 2017 sonu itibariyle 25 milyar dolar olan bilişim sektörü içerisinde yazılım sektörünün büyüklüğü 6 milyar dolar” diyor.
2018’de yazılım sektörünün yüzde 20 büyüdüğünü ifade eden Doğan, yazılım ihracatının ulaştığı büyüklüğün ise 1.3 milyar dolar seviyesinde olduğunu söylüyor.
Doğan, şöyle konuşuyor: “Şirket olarak 2018 yılında yüzde 30’luk bir büyüme sağladık.Daha sevindirici tarafı ise gelirlerimizin yüzde 40’ını yazılım ihracatı oluşturuyor.
3 yıl içinde 100 milyon dolarlık bir yazılım ihracatı hedefimiz var. İhracat odaklı büyümeye devam edeceğiz.”
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