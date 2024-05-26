500 bin turist Efes’i gece gezecek

İsviçre merkezli SICPA Türkiye ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen ‘gece müzeciliği’ projesi kapsamında, İzmir Selçuk’taki dünyaca ünlü Efes Antik Kenti ışıklandırılarak gece ziyaretlerine açıldı. SICPA Türkiye CEO’su Sami Çebi, Efes’i her yıl yaklaşık 2,2 milyon kişinin ziyaret ettiğini belirterek,

“Efes’i geceleri de ziyarete açarak, 500 bin yeni ziyaretçi kazanacağımızı hesaplıyoruz” diyor. 2007 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren SICPA, aslında dünyada marka koruma ve ürün izleme-takip sistemleri konusunda yüksek teknoloji çözümleri sunması ile tanınıyor.

TCMB de dahil 200 ülkenin banknotlarının mürekkebini bu şirket sağlıyor. SICPA’nın ilk kez Türkiye’de turizm işine girdiğine işaret eden Çebi, 2018 yılından beri ülke genelindeki bağlı 83 müze ve ören yeri ile 12 bilet satış noktasında yaklaşık 450 personelle hizmet verdiklerini dile getiriyor.

Çebi, “44 müze ve ören yerinde sesli rehberlik desteği de sunuyoruz. 2023 yılında hizmet verdiğimiz müzelere gelen toplam ziyaretçi sayısı 25 milyonu geçti” diye konuşuyor.

