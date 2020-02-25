Afrika’da büyümeye odaklanacak - Ekonomist

Afrika’da büyümeye odaklanacak
Türkiye’nin ihracatından yaklaşık yüzde 5 pay alan demir ve demir dışı metaller sektörü, 2020 yılında yüzde 15’lik artışla ihracatını 9,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.
Sektörün 2020’de gözünü diktiği pazarlar ise Avrupa dışındaki alternatifler olacak.
Sektörün duayen isimlerinden Öztiryaki Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, “2020’de Hindistan, Meksika, Çin ve Rusya’nın yanında Afrika’ya da özel bir önem veriyoruz” diyor.
Özellikle Afrika’da Türk ihracatçıları olarak mutlaka yer almaları gerektiğini vurgulayan Öztiryaki, “Afrika’da kaliteli ürünleri değerine satan bir algımız var.
Bölgedeki algımızı değerlendirip Nijerya’dan Kenya’ya uzanan Doğu-Batı aksında büyümeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor.
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