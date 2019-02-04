ATC bu yıl toplanacak mı?
Türkiye ile ABD arasında kurulmuş olan ve hem özel sektör hem de savunma sanayii ilişkilerinde önemli rol oynayan Amerikan- Türk İş Konseyi’nin (ATC) her yıl gerçekleştirilen geleneksel Washington konferansı, geçen yıl son anda iptal edilmişti.
Bu iptale Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki gerginlik neden olmuştu. Her iki ülkenin iş insanları, ATC toplantısının 2019’da yapılıp yapılmayacağınımerak ederken, biz iki ülkear asındaki ilişkilerin geliştirilmesinde büyük emeği olan Uğur Terzioğlu’ndan müjdeyi aldık.
Geçen hafta Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi’nin (ATBD Council) başkanlığına üçüncü kez seçilen Uğur Terzioğlu, bu yıl ATC konferansının Washington’da 14-16 Nisan tarihlerinde yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.
33 yıldır gerçekleştirilen toplantının ilk kez geçen yıl yapılamadığını dile getiren Terzioğlu, “Bu yıl hem ABD hem de biz bakanlık düzeyinde katılım gerçekleştireceğiz. Ayrıca ABD’nin çeşitli eyaletlerini kapsayacak şekilde bir iş heyeti gezisi organize etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.
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