Pandeminin gölgesinde girdiğimiz Ramazan ayında, pek çok kısıtlama geri geldi. Restoran ve kafelerin kapalı

olması hızlı tüketim ürünlerindeki büyümenin ev içi tüketim odaklı olarak devam edeceğini gösteriyor.

Pazara ilişkin bir rapor hazırlayan NielsenIQ da hızlı tüketim ürünlerindeki büyümenin Ramazan ayında süreceğini öngörüyor.

Restoran ve toplu organizasyonlardaki kısıtlamaların pandemi nedeniyle sürmesiyle, hızlı tüketim ürünlerindeki büyümenin ev içi tüketim odaklı olarak devam edeceğini aktaran NielsenIQ APAC EEMEA Analitik Danışmanlık Başkan Yardımcısı ve NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, geçen Ramazan’a göre bu yıl stoklamanın ise söz konusu olmadığını söylüyor.

Şekerel, “Pandemi kısıtlamaları halen devam etse de alışverişçiler panik etkisinden daha uzak, daha güvende hissediyorlar ve stoklama durumu söz konusu değil” diyor.