Duayen iş insanlarının tenis rekabeti
Dünyanın da en eski tenis turnuvalarından biri olan American Express İstanbul Challenger TED Open’ın final maçı 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi
Final öncesinde, genç tenisçileri destekleyecek bir fon oluşturulması amacıyla iş dünyasının iki duayen ismi bir dostluk maçı yaptı.
QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ile Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, çok çekişmeli geçen maçta kozlarını kortta paylaştı.
100 bin TL’nin üzerinde bağışın toplandığı maçın galibi ise Nihat Özdemir oldu.
Maçtan sonra Aras ve Özdemir şirketlere, “Ekonomik koşullar ne olursa olsun, zarar yazacak olsanız bile küçücük de olsa spora yaptığınız desteği çekmeyin” çağrısında bulundu.
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