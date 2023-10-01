Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak

Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) Başkanı olan Koçak Speedol'ün şirket ortağı Tayfun Koçak, Düzce'ye 22 milyon dolarlık bir yatırımla yeni fabrika kuracaklarını açıkladı.

Gebze Pelitli'de 13 bin metrekare fabrika sahasında yıllık 25 bin tonluk madeni yağ üretimi yapan şirket, yurtiçi ve yurtdışı büyüme planları dahilinde Düzce Gümüşova OSB'de 46 dönümlük fabrika sahasında yatırıma başlamış durumda. İnşaat çalışmaları devam eden fabrika yatırımı kademeli olarak devreye alınacak.

Tayfun Koçak, “Tesisin 2024 sonunda tam kapasite devreye alınmasını hedefliyoruz. Yaptığımız yatırım neticesinde kapasitemiz üç kat artarak yaklaşık 75 bin tona çıkacak. Satışlarımızın yüzde 15'ini ihraç ediyoruz.

Yeni fabrika ile birlikte yurtdışı pazarlarda daha aktif olmayı hedefliyoruz” diyor. Koçak, Gebze tesisisin ise lojistik amaçlı olarak kullanılmaya devam edeceğini sözlerine ekliyor.

