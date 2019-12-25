Epsilon Yayınları Fransa’da yayınevi kurdu
Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre, Türkiye’de yayıncılık sektörünün büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış durumda.
Sektörde yaklaşık 2 bin 500 yayınevi bulunuyor. Yayıncılık sektörünün önde gelen markalarından biri olan ve sektörün ilk 10 markası arasında bulunan Epsilon Yayınları, kurulduğu 1993 yılından bu yana pazara 3 bine yakın kitap sundu.
Şirket sektörde bir atılım yaparak bu yılın ilk çeyreğinde Fransa’da Les Novateures SAS adlı bir yayınevi kurdu.
Epsilon Yayınları Kurucusu ve Genel Müdürü Ömer Yenici, 250 bin Euro’luk başlangıç sermayesiyle yola çıktıklarını ve Nisan 2020’de ilk kitaplarını yayınlayacaklarını söylüyor.
Yayınevinin yüzde 90 hissesi Ömer Yenici’nin oğulları Fırat ve Tuna Yenici’ye, geri kalan yüzde 10’luk hisse de Fransa’da yaşayan bir Türk vatandaşına ait.
Yeni kurulan şirketle her ay iki kitap olmak üzere yılda 24 kitap yayınlanıp Fransa piyasasına sunulması planlanıyor.
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