Hırdavat sektörü ihracata yüklenecek
2019 sonbaharında yeni bir yapılanma içine giren hırdavat sektörü, Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) çatısı altında bir araya geldi.
Çetin Tecdelioğlu’nun başkanlık görevini üstlendiği dernek, sektörün daha güçlü bir şekilde sesini duyurması ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunması için çalışıyor.
Geçen hafta bir araya geldiğimiz HISİAD yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, derneğin yol haritasını açıkladılar.
Türkiye genelinde 635 bin kişiye istihdam sağlayan ve 8,2 milyar dolar ihracat rakamına ulaşan HISİAD’ın ana iş planında, ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesi, 1,1 milyar dolar dış fazla veren sektörün bu rakamı daha da artırması var.
Çetin Tecdelioğlu, 9 milyar dolar ihracat hedefi koydukları 2020’de esas pazar Avrupa yanında Rusya ve ABD’nin de hedef pazarları olacağını kaydetti.
Teknoloji ve inovasyon konusunda da çalışmalarının olduğunu anlatan Tecdelioğlu, “KOSGEB bizi teknoloji merkezi kurmamız konusunda destekliyor. Hatta bunun için 10 milyon TL’lik kaynak da sağlayacaklar.
Çelikçilerin yaptığı gibi biz de teknoloji merkezi kurmayı planlıyoruz” diye konuşuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?