İlaçta üç temel politika vurgusu
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) Türkiye’nin küresel AR-GE süreçlerinde daha güçlü bir oyuncu olmasına odaklandı.
AIFD üyesi her yıl Türkiye’de 120-140 milyon dolar seviyelerinde klinik araştırma yatırımı gerçekleştirdiklerini belirten AIFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, 2018’de üyelerinin klinik araştırma yatırım değerinin ise 544 milyon TL olduğunu söylüyor.
Dereli, Türkiye’nin güçlü bir küresel oyuncu olması için izlemesi gereken politikaları, “Ölçek ekonomisi düşünülerek ve dış pazarlar hedeflenerek üretim kapasitesi planlanmalı.
En yüksek standartta mevzuata sahip pazarlara ürün sunabilecek şekilde Türkiye’de düzenlemeler yapılmalı. Türkiye ilaç sektörüne Dünya Sağlık Örgütü ve EMA gibi uluslararası referans alınan standartlarda ürün geliştirip üretebilmesi için gerekli maddi teşvikler sağlanmalı” şeklinde sıralıyor.
Biyolojik ve biyoteknolojik ürünlerle ilgili mevzuat çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü ve AB mevzuatlarıyla uyumlu düzenlemelerin şart olduğunun da altı çiziliyor.
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