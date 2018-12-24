İpekyol Çin’e nasıl açılacak
Yıl sonunu 750 milyon TL ciro ile kapatacağı tahmin edilen İpekyol markasının patronu Yalçın Ayaydın, grubun CEO’su ve kardeşi Uğur, yönetim kurulu üyesi Nejdet Ayaydın ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi ve grubun 2018 yılı performansına ilişkin bilgileri paylaştı.
Toplantı’da, son üç yıllık süreçte grubun yüzde 25 oranında büyüdüğü bilgisi verildi. Ya 2018? Grubun CEO’su Uğur Ayaydın, “Bu yılı yüzde 30 civarında bir büyüme ile kapatacağız” diyor.
Peki kurların sert dalgalandığı bir yılda büyüme nereden geldi? Ayaydın kardeşlerin verdiği bilgilerden yola çıkarak iki önemli büyüme dinamiğini aktarmaya çalışalım.
Birincisi, İstanbul’dan ziyade Anadolu’daki mağazaların daha hızlı büyüdüğüne dikkat çekiliyor. Ayaydın, “İstanbul’da yüzde 20’ler civarında büyürken, Anadolu’da bu oranlar yüzde 30’ların üzerinde” diyor.
Hangi illerin öne çıktığını sorduğumuzda da, “Mersin, Trabzon ve Ankara mağazalarımızdaki büyüme, diğerlerine göre daha yüksek” yanıtını alıyoruz.
İkincisi, yabancı kökenli müşterilere satışlardaki büyüme temposunun yüksekliği. Son üç yıllık dönemde yabancı müşterilere yapılan satışların toplamdaki payı yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseldi. Akdeniz ve Ege sahil bölgelerindeki mağazalardaki yükselişten memnuniyet dile getiriliyor.
Yerli üretime ağırlık, yeni mağazalar, online satışlardaki yükseliş, yurtdışındaki yeni mağazalar derken, Yalçın Ayaydın, dünyanın en büyük pazarı Çin için ne düşünüyor?
Trendyol’u satın alan Çinli Alibaba aracılığıyla Çin pazarına online açılmak üzerinde çalışılıyor. Yalçın Ayaydın, “Alibaba üzerinden Çin pazarına da gireceğiz. Bunun için çalışmalar yapıyoruz” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?