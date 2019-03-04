Kanarya Adaları’nda otel arıyor
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki otelinin bahçesine Boeing 747 uçak yerleştirerek dünya basınının gündemine yerleşen Corendon Turizm Grubu, oteller, havayolu şirketi ve turizm acentesi ile sürekli büyüyen bir grup.
Atılay Uslu ve Yıldıray Karaer’in kurucusu olduğu Corendon’un Türkiye’de dört, Hollanda’da dört, İbiza’da bir tane olmak üzere toplam dokuz otelinde 10 bin yatak kapasitesi bulunuyor.
Karayipler’de 150 milyon Euro’luk yatırımla yapılan yeni otelle birlikte grubun yatak kapasitesi bu yıl 12 bine çıkacak. 45 ülkede 145 havaalanına uçan Corendon, filosunda halihazırda 19 olan uçak sayısını da yeni gelecek uçaklarla birlikte 24’e çıkaracak.
Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, geçtiğimiz yıl 1 milyar Euro’luk ciroya ulaşan Corendon’un bu yıl 1,2 milyar Euro’luk ciro hedeflediğini söylüyor.
Turizmin gelecek vaat eden bir sektör olduğuna dikkat çeken Karaer, Türkiye, İspanya ve Kanarya Adaları’nda otel yatırımı yapmak üzere fırsat kolladıklarını vurguluyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?