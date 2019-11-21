Koç, yeni teknoloji yatırımını duyurdu
Koç Holding’in Japon Mitsui Grubu ve Koç Üniversitesi ortaklığında faaliyet gösteren teknoloji yatırım şirketi Inventram, insanın beş duyusundan biri olan dokunma duyusunu robot ve cihazlara kazandıran Sensobright yatırımını duyurdu.
Robotların da dokunduğunu insanlar gibi hissetmesini mümkün kılarak dünyada bir ilke imza atan bu teknolojiyi Türk bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin geliştirdi.
Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, bu teknolojinin dünyada çığır açacağını söylüyor.
Haşimoğlu, pek çok yenilikçi teknoloji uzun yatırım süreleri ve yüksek risk nedeniyle ticari aşamaya geçemeden unutulup giderken kendilerinin ellerini taşın altına koyduklarını vurguluyor.
Tamer Haşimoğlu, bu teknolojinin 5,2 milyon dolarlık yatırımla hayata geçtiğini ifade ediyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?