Pandemiyle tedarik zincirinde yaşanan kırılmanın Türkiye için fırsat olduğu iş dünyasının temsilcileri tarafından çokça dile getirildi. Bu zorlu süreci fırsatı çevirmek ve Türkiye’nin güvenli liman olduğu algısını güçlendirmek üzere Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) öncülüğünde Küresel Ticaret Platformu kuruldu.

Tanıtım toplantısında konuşan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, sürecin “Güvenli Liman Türkiye” projesiyle başladığını aktarıyor.

Türkiye’nin rekabet avantajına sahip olduğu ürün gruplarını ve pazarları belirlediklerini aktaran Sargın, bu çerçevede rekabet potansiyelinin yüksek olduğu otomotiv, makine-ekipman, bilgisayar, elektronik sektörleri ile stratejik öneme ve büyüme potansiyeline sahip kimya ve savunma, havacılık sektörlerini analiz ettiklerini söylüyor.

Bu çerçevede Türkiye için politika ve mevzuat önerileri geliştirdiklerini aktaran Sargın, şunları söylüyor: “Küresel rekabet ortamı bir değişim, dönüşümden geçiyor. Her dönüşüm zorluklar yarattığı gibi, fırsatlar da içeriyor.

Biz bu dönüşümleri de yakından takip ederek Türkiye için yarattığı fırsatlara odaklanıyoruz. Tedarik zincirinde Türk sanayisinin payını korumak ve artırmak için merkezlerimizle tüm şirketler arasında bir köprü görevi de üstleniyoruz.”