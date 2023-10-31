Makinecilerin ‘Çin’ endişesi büyüyor

Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) tarafından düzenlenen Makine Zirvesi, "Yüzüncü Yılında Makine Sanayi” mottosuyla 26 Ekim'de gerçekleşecek.

Zirve öncesinde bir grup gazeteci ile bir araya gelen MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, makine sektörü için giderek yaklaşan ‘Çin' tehdidine dikkat çekti.

Pandemide artan navlunla Avrupa'da pazar payını kaybeden Çin'in tüm gücünü topladığını ve Türk firmalara kaptırdığı alanları birer birer geri kazandığını kaydeden Dalgakıran, Türkiye'nin ‘küçük olsun benim olsun' yaklaşımının Çin'in ölçek ekonomisi karşısında şansı olmadığı uyarısını yapıyor.

Avrupa'dan ‘örtülü' şirket alımlarına başlayan Çinli makin üreticilerinin dev yapıları ile Türk firmalar için büyük bir tehdit olduğunu söyleyen Adnan Dalgakıran, "Bir tank gibi bizi ezmeye geliyorlar” diyor.

Çinli rakiplerinin yüzde 25 ucuza saç temin edebildiğini, Türkiye'de ise ‘küçük olsun benim olsun' yaklaşımından bir türlü çıkılamadığını vurgulayan Dalgakıran, şunları söylüyor: "TÜİK'in 2022 verilerine göre, Türkiye'de makine sektöründe 28 bini bakım ve onarım, 26 bini imalat alanında faaliyet gösteren 50 binin üzerinde girişim bulunuyor.

Fakat bu devasa firma bolluğu içinde istihdamın yüzde 60'ını, ihracatın yüzde 90'ını büyük ve orta boy ölçekteki 3 bin firma karşılıyor. Mevcut girişimlerin sayısı ve niteliği, verimlilik artışının potansiyelimizin altında kalmasına neden oluyor.”