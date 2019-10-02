Mobil takipte dünya devi olmayı hedefliyor
Arvento, mobil takip sistemleri geliştirip Üreten bir teknoloji şirketi.
80 binin Üzerinde müşterisi ve 900 binin üzerindeki cihaz sayısıyla alanında Türkiye’nin lideri olmasının yanında global arenada da 4 büyük oyuncu konumunda.
ODTÜ Teknokent’te 120 kişilik ekibiyle tamamını Türkiye’de geliştirip ürettiği teknolojiyi üç kıtaya ihraç ediyor.
Arvento, alanında son 12 yıldır Türkiye’de pazar lideri, Arap Yarımadası, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerinin ise en büyük oyuncusu.
23 ülkeye ihracat yapan şirket, Almanya ve Suudi Arabistan’da bölge ofisi kurdu. Endonezya’da da iş ortağıyla birlikte büyüyeceklerini söyleyen Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal, önümüzdeki yıl TUrki Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika’da ofis kuracaklarını ifade ediyor.
Şirket 2018 yılında 15 milyon TL ihracat gerçekleştirdi ve 87 milyon TL’lik de ciro yaptı.
Hıncal, “Kendi sektörümüzde dünyada ilk beş içerisindeyiz. Bu yıl hedefimiz 100 milyon TL ciroya ulaşmak. Yeni gireceğimiz pazarlarla birlikte 2020’de yüzde 25 büyüme hedefliyoruz”
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