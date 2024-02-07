Net sıfır emisyon odaklı yatırım yapıyor

Dijital altyapısı ve akıllı teknolojileriyle hizmet sunarken çevresel ayak izini de azaltmayı hedefleyen Vodafone Türkiye, bu kapsamda birçok çalışmaya imza atıyor.

Şirket, son olarak 1 Nisan 2022 - 31 Mart 2023 mali yılına ait Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansının ele alındığı Vodafone Türkiye 2023 ÇSY Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, şirketin Kapsam 1 emisyon yoğunluğu bir önceki yıla göre yüzde 18 azalırken,

Kapsam 2 emisyonları ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da elektrik ihtiyacının tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi sonucu sıfırlandı. Böylece şirket, baz yıl olan 2020’den bu yana Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarının toplamını yüzde 95 oranında azalttı.

Konuyla ilgili bir araya geldiğimiz Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, ÇSY konseptini işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ve uyguladıklarını söyleyerek şunları anlatıyor: ‘’Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz.

Enerji tüketimimizi azaltmaya veya daha verimli kullanmaya, yeni teknolojilere ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya odaklanıyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”

