Otonom araçlara kaçımız hazır?
Sadece üretim süreçleri, iş yapış şekilleri değil, yaşam şeklimiz de yenileniyor. Kullandığımız otomobillerde elektrikli olanların payı hızlı yükseliyor.
Yeni modellerin neredeyse tamamında ‘yapay zeka’ ürünü uygulamalar var. Evlerimiz giderek akıllanıyor, kentlerimiz de dijital dünyanın bir parçası haline dönüşüyor.
Doğal olarak ‘akıllı’ ve ‘dijital’ kavramlarının içini dolduran en önemli araç da sensörler. Dünyanın en büyük sensör üreticisi de Alman kökenli dünya devi Bosh…
Bosh Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, geçen çarşamba akşamı, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, şirketin geçmiş yıl bilançosuyla gelecek yıla ilişkin hedeflerini paylaştı.
Ciro, yeni yatırım, ihracat gibi temel büyüklükler gazetelerde yer aldı. Biz de dünyada ve Türkiye’de değişen yaşam tarzlarına karşılık ne gibi gelişmelerin yaşanabileceğini Young’ın ağzından aktarmak istiyoruz.
Halen Dubai’de 40 kg’ye kadar yük taşıyan drone’ların bir sonraki aşaması hava taksi. Young, “2030’da dünyada hava taksilerle 1 milyar uçuş olacak” diyor.
Otonom araçlar konusunda teknolojide büyük bir ilerleme var. İyi de insanlarımız buna hazır mı? Bosh olarak yaptırdıkları bir araştırmanın ilginç sonuçlarını paylaştı Steven Young.
Soru şu “Otonom bir araçla çocuğunuzun okula bırakılmasını kabul eder misiniz?” Türkiye’de her dört yanıttan biri “Evet” olmuş.
Otonom sürüş konusunda önemli bir adım atan Almanya’da ise ancak yüzde 11’lik bir kitle “evet” yanıtı vermiş. Brezilya, yüzde 50 ‘evet’ ile dünyada lider.
Young, “2025’e kadar dünyada birbiriyle konuşan 55 milyar alet olacak. Cep telefonları, tabletler vs. Şirketler, 2030’a kadar bu alana 15 trilyon dolarlık yatırım yapacak” diyor.
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