Pazara yeni nesil içecekler sunacak

Ocak 29, 2020 0 Yorum 107 Okunma
Pazara yeni nesil içecekler sunacak

Meyve suyu üreticisi Aroma, yeni nesil içecek Aroma Sa-de’yi raflara çıkardı. Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk, tüketicilerin ‘sağlıklı beslenme’ taleplerine yanıt olarak pazara sundukları bu ürünle Türkiye’de yeni bir kategori açtıklarını belirtiyor.

Duruk, “Aroma Sa-de ile ürün grubumuzu genişleteceğimiz gibi, farklı faydalara hitap eden yeni ürünlerimizle, Aroma’nın bu alandaki varlığını büyüteceğiz” diyor.

Şirket, Aroma Sa-de ile yarattığı yeni nesil içecek pazarını genişleterek 2020 yılında yüzde 30 büyümeyi hedefliyor.

2020 yılının Aroma için yatırımlar yılı olacağını söyleyen Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç ise şöyle konuşuyor: “Başta su kategorisinde olmak üzere, içecek sektörünün farklı alanlarında, yeni ve inovatif ürünlerle tüketicilerimizin karşısına çıkacağız.

Sektörümüzü yeni kategorilerle tanıştırarak önünü açacağız. 2020’nin ilk yarısında, Aroma Sa-de dışında, pazarda olmayan üç farklı ürünü daha tüketicilerimizin beğenisine sunacağız.”



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