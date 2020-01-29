Pazara yeni nesil içecekler sunacak
Meyve suyu üreticisi Aroma, yeni nesil içecek Aroma Sa-de’yi raflara çıkardı. Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk, tüketicilerin ‘sağlıklı beslenme’ taleplerine yanıt olarak pazara sundukları bu ürünle Türkiye’de yeni bir kategori açtıklarını belirtiyor.
Duruk, “Aroma Sa-de ile ürün grubumuzu genişleteceğimiz gibi, farklı faydalara hitap eden yeni ürünlerimizle, Aroma’nın bu alandaki varlığını büyüteceğiz” diyor.
Şirket, Aroma Sa-de ile yarattığı yeni nesil içecek pazarını genişleterek 2020 yılında yüzde 30 büyümeyi hedefliyor.
2020 yılının Aroma için yatırımlar yılı olacağını söyleyen Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç ise şöyle konuşuyor: “Başta su kategorisinde olmak üzere, içecek sektörünün farklı alanlarında, yeni ve inovatif ürünlerle tüketicilerimizin karşısına çıkacağız.
Sektörümüzü yeni kategorilerle tanıştırarak önünü açacağız. 2020’nin ilk yarısında, Aroma Sa-de dışında, pazarda olmayan üç farklı ürünü daha tüketicilerimizin beğenisine sunacağız.”
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