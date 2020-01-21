Riskli yıl için ‘tahsilat’ uyarısı
Geçtiğimiz yıl yavaşlama gösteren küresel ekonomik büyümenin 2018’deki yüzde 3,2 düzeyinden 2019’da yüzde 2,5’e gerilediği tahmin ediliyor.
Büyümenin yavaşlaması, küresel ticaret hacmine de aşağı yönlü baskı yapıyor. Öte yandan yılın ilk günlerinde patlak veren ABD-İran geriliminin büyüme ihtimali, 2020’yi bir anda “riskli yıl” haline getirmiş durumda.
Bu durum 2020’de ihracat kartına güvenen Türk şirketler için de soru işaretleri yaratıyor.
Ticari alacak sigortası ve risk yönetimi alanında küresel ekonomide referans şirketlerden biri olan ve 200 ülkede faaliyet gösteren Coface’ın Türkiye Genel Müdürü Ali Gençtürk, mevcut riskler karşısında başlıca merkez bankalarının parasal gevşeme programlarını devreye almalarının dengeleyici bir etken olduğunu söylüyor.
Gençtürk, ticaret savaşlarının sadece ABD ve Çin arasında geçmediğini, ABD ile Avrupa arasında da ciddi bir ticaret gerilimi olduğunu dile getiriyor. Ali Gençtürk, “Şirketlerin bu kırılgan dönemlerde risk yönetimine çok daha fazla önem vermeleri gerekiyor. Finansal anlamda bu daha etkin bir bilanço ve nakit akışı yönetiminden geçerken, satış anlamında ise yeni pazarlara girmeden önce iyi araştırma yapılması gerekliliğinden geçiyor” diyor.
Günümüz ticaretinde, güvenli görülen ülkelerde ödeme riski yüksek firmalar olabildiği gibi düşük riskli ülkelerdeki firmaların daha güvenli olabildiğini de ifade eden Gençtürk, “Tahsilatlarda sorun olduğunda, fonlama tarafında sıkıntı yaşanıyor. Bu durum da, firma alacaklı bile olsa, iflas riskine yol açabiliyor” diye konuşuyor.
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