Sosyal medyayı etkin kullanamıyoruz
Türkiye sağlık turizmi alanında son yıllarda iyi bir çıkış yakaladı. Özellikle de estetik işlemlerde kulaktan kulağayayılan refanslarla hasta akışı hergeçen yıl artıyor.
Günümüzün en etkili pazarlama araçlarından olan sosyal medya platformlarında yasal zorunluluklar nedeniyle tanıtım faaliyeti yürütemedikleri için yabancı hasta akışının kısıtlı kaldığından yakınan HT Klinik Kurucusu Hüseyin Tırman, bu nedenle daha çok yurtdışında yaşayan Türk hastalara hizmet verebildiklerini belirtiyor.
Almanya, Hollanda, İsviçre ve Avusturya gibi ülkelerden hasta aldıklarını söyleyen Tırman, yurtdışından en çok ameliyatsız yüz germe ve bakım işlemlerinin kombinasyonu olan tedaviler için hasta çektiklerini ifade ediyor.
Türkiye’ye gelen hastaların aynı gün içinde cilt yüzeyinin küçültülmesinden dolgu ve botoksa, hatta cilt kalitesi için lazer uygulamalarına kadar kombine bir tedavi yapılabildiğine dikkat çekiliyor.
Hüseyin Tırman, “Bu işlemler Avrupa ve ABD’ye göre daha makul fiyatlı. ABD’de 500-1.000 dolar aralığında olan botoks uygulamaları AB ülkelerinde 450 Euro civarında. Bizde ise bu işlem 200 doların biraz altında” diyor.
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