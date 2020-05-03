Koranavirüs salgını nedeniyle uluslararası dolaşım ve turizm çoğu bölgede tamamen durdu ya da kısıtlandı.

Salgını yaşayan çoğu ülkede şehirlerarası ulaşım da ileri derecede sekteye uğradı.

Granz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu, beklentilerin aksine bu yaz için ülkemiz ölçeğinde turizm sektörünün yine de yerli turistten yana umutlu olduğunu söylüyor.

Yolcu, “Yerli turistlerin yaz tatillerine salgın sonrası daha da önem verip rahatlamak için tatil beldelerine akın edeceklerini düşünüyoruz” diyor.

Mevcut üretim tesislerini bu yıl daha fazla büyütüp yeni insanlara iş olanağı sağlamayı hedeflediklerini de kaydediyor. H

üseyin Yolcu, “Özellikle bu salgın yüzünden işsiz kalacak olan deneyimli birçok tekstil işçisine iş vermek için fabrikalarımızda bulunan mevcut üretim kapasitemizi arttırmak niyetindeyiz” diye konuşuyor.