‘Check-up’ döneminden ‘check-forward’ dönemine sağlık teknolojileriyle geçiliyor

Dünyada uzun ve sağlıklı yaş almanın yolları araştırılıyor. Sağlık sektörü check-up dönemindenden check-forward dönemine geçiyor.

Yani bugünü okumanın ötesinde yarını okumak üzerine yoğunlaşıyor. Yani hastalığı bulmaktan riski öngörmeye evriliyor. Yine 10 yılın üzerinde olan ilaç geliştirme süreçleri, veri ve yapay zeka temelli çalışmalarla 6-7 yıllara çekilmeye çalışılıyor. Sadece büyük sağlık sektörü şirketleri değil, girişimler de ciddi mesai harcıyor.



Paris’te gerçekleştirilen VivaTech 2026'nın ana gündemlerinden biri de veri, yapay zeka odaklı çözümler, etik ortam yaratılması süreçleri oldu. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerini, girişim sermayesi fonlarını, yatırımcıları ve yenilikçi girişimleri bir araya getiren dev teknoloji ve girişimcilik etkinliği VivaTech’te 2023 yılında bu yana Türkiye pavyon alarak katılıyor. 10’uncu yılında etkinlikte Türkiye Pavyonu’nda 26 girişimci yer aldı. 65 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Sanofi Türkiye ise altı yıldır bu etkinliğe katılıyor.

Sanofi'nin hedefi



Sağlık sektörü, artan kronik hastalık yükü, yaşlanan nüfus, karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlar, sağlık çalışanı açığı ve sürdürülebilirlik baskıları nedeniyle küresel ölçekte köklü bir dönüşümden geçiyor. Bu dönüşümde yapay zekâ; ilaç keşfinden klinik araştırmalara, üretimden tedarik zincirine ve hasta yolculuğuna kadar sağlık değer zincirinin tamamında yeni bir hız, verimlilik ve doğruluk düzeyi sağlıyor.



Sanofi, küresel ölçekte yapay zekâyı Ar-Ge süreçlerinin merkezine yerleştirerek yeni ilaç adaylarının daha erken belirlenmesi, molekül tasarımının optimize edilmesi, yan etki risklerinin öngörülmesi ve klinik araştırmalar için uygun hasta popülasyonlarının daha isabetli şekilde seçilmesi alanlarında önemli yetkinlikler geliştiriyor. Şirket bünyesinde küçük molekül keşif çalışmalarının yaklaşık yüzde 70’i bugün yapay zekâ destekli platformlar aracılığıyla yürütülüyor.



Verinin önemi



Yapay zekâ destekli sağlık çözümlerinin gelişiminde veri ekosistemleri, kritik bir rol oynuyor. Gerçek dünya verileri, klinik veri analitiği, dijital sağlık altyapıları ve yapay zekâ modelleri; geleceğin sağlık sistemlerinin riskleri daha erken öngören, daha kişiselleştirilmiş ve daha etkili hale gelmesinde belirleyici oluyor.



Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, Türkiye’nin gelişmiş dijital sağlık altyapısı ve güçlü veri potansiyeli de bu alanda önemli bir avantaj sunduğunu söylüyor. Öztürk. “Sanofi, Türkiye’de veri analitiği ve yapay zekâ destekli sağlık çözümleri alanında geliştirdiği iş birlikleriyle bu potansiyelin bilimsel ve toplumsal değere dönüşmesine katkı sağlamayı hedefliyor” diyor.cTürkiye’nin sağlıkta bölgesel bir araştırma ve inovasyon merkezi olma kapasitesinin güçlenmesine yürüttükleri klinik araştırmalarla katkı sunduklarını ifade eden Cem Öztürk, “Sanofi, bugün Faz I’den Faz III’e kadar uzanan 60’ın üzerinde klinik araştırmayı 350’den fazla merkezde yürütüyor. Sadece Türkiye’nin değil toplamda 17 ülkenin araştırma merkeziyiz” dedi.

Yüksek katma değerli yatırımlar



Yapay zekânın günümüzde bilimsel keşif süreçlerini yeniden şekillendiren stratejik bir kapasite haline geldiğini belirten Cem Öztürk şunları söyledi:



“Teknolojiyi gerçekten anlamlı kılan şey, onu doğru veri, insan kaynağı, gelişmiş araştırma altyapısı ve doğru iş birlikleriyle buluşturabilmek. Tam da bu nedenle Türkiye’nin bu dönüşümde önemli bir fırsat penceresine sahip olduğuna inanıyoruz. Doğru iş birlikleri, güçlü bilimsel kapasite, gelişen teknoloji ekosistemi ve sürdürülebilir yatırım ortamıyla Türkiye’nin sağlıkta bölgesel bir inovasyon ve araştırma merkezi haline gelebileceğini biliyoruz. Biz de bu yolculukta Türkiye’ye yatırım yapmaya, klinik araştırmalarla Ar-Ge kapasitesini güçlendirmeye, aşı ve biyoteknoloji alanındaki çalışmalarımızı sürdürmeye, startup ekosistemini desteklemeye ve ülkemizin global sağlık inovasyonu ağındaki yerini büyütmeye devam edeceğiz.”

PHARMAUP’a 336 girişimci başvurdu



Sanofi Türkiye 16-19 Haziran 2026 tarihinde PharmUp kapsamında Vivatech’e altı girişimi getirdi. Sanofi’nin PharmUp Programı’na bugüne kadar toplamda 336 girişimci başvuru yaptı ve 29 girişim programa dahil oldu. Bu mezunlardan yüzde 86'sı ise ürünlerini ticarileştirdi veya pazara sundu.





Sanofi’nin bu yıl VivaTech’e getirdiği girişimler şöyle;



Octo Biotechnology (Octobio): Octobio klinik ve araştırma laboratuvarları için yenilikçi, çoklu ve gerçek zamanlı kitleri tasarlayan ve geliştiren, araştırma odaklı bir moleküler diyagnostik şirketi.

Traick: Traick radyologların ultrason görüntülerini analiz etmesine yardımcı olmak üzere tiroid nodüllerindeki malignite (kötü huylu tümör) riskini hesaplayan ve yapay zekâ tabanlı TI-RADS skorlaması yapan bir klinik karar destek yazılımı.

Ancorax: Diş hekimliği eğitimi ve klinik pratik süreçlerini optimize etmek amacıyla kurulan Ancorax, dental eğitim modelleri ve ekipmanları geliştiriyor.

MediSense AI: Kanser tedavisinde erken teşhisin gücüne odaklanan MediSense AI, yapay zekâ destekli erken evre kanser tespiti çözümleri geliştiriyor.

Diltigo: Dil ve konuşma terapisi süreçlerini dijitalleştiren ve zenginleştiren Diltigo, uzmanların danışanlarındaki dil ve konuşma becerilerini desteklemek üzere geliştirilmiş bir platform.

DERMA AI: DermaAI, dermatolojik hastalıklarda erken farkındalık oluşturmayı, doğru zamanda aksiyon alınmasını desteklemeyi ve kullanıcıların cilt sağlığını bilinçli şekilde yönetmelerini hedefleyen bir uygulama.

“Türk girişimlerini dünya sahnesine çıkarıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Avrupa'nın en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinden olan Vivatech 2026 Fuarı’na Türkiye pavilyonu ile katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, konuşma yaptığı fuarda Türk basını ile de bir araya geldi. Bakan Kacır fuarda yaptığı açıklamada “VivaTech teknoloji zirvesindeyiz. Burası, dünyanın dört bir yanından teknoloji girişimlerinin buluştuğu ve yatırımcılarla bir araya geldiği bir platform. Türkiye'den 26 teknoloji girişimimizi getirdik. Teknoloji girişimlerinin dünya sahnesine çıkma yolculuğuna eşlik ediyoruz. Bu girişimlerimizden 14'ü Turcorn 100 programında geleceğin milyar dolar değeri aşan Türk teknoloji girişimlerine aday olan şirketlerimiz.”



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, VivaTech 2026’da Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde verilen resepsiyonda yayın yönetmenimiz Talip Yılmaz’ın da arasında bulunduğu basın mensupları ile bir araya geldi.

“Türkiye sağlık teknolojilerinde destinasyon olacak"



VivaTech 2026’da Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile ilaç şirketi Sanofi’nin ortaklaşa düzenlediği özel oturumda, Türkiye’nin sağlık teknolojileri alanındaki yatırım ve inovasyon potansiyelini konuşuldu.



Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişimine dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, “Sağlık alanında 86 milyon nüfusu ile önemli bir pazar olmanın ötesinde artık Türkiye bölgesel teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge merkezi haline gelmiş durumda” dedi. Sağlık sektörünün geleceğinin bilim, veri ve yapay zekânın kesişiminde şekillendiğini anlatan Dağlıoğlu şöyle devam etti.



“Türkiye, güçlü sağlık sistemi, dijital altyapısı, araştırma kapasitesi ve yetenek havuzuyla bu dönüşümün önemli aktörlerinden biri olma potansiyeline sahip. Bugün klinik araştırmalardan biyoteknolojiye, dijital sağlıktan yapay zekâ uygulamalarına kadar birçok alanda uluslararası yatırımcılar ve teknoloji şirketleri için önemli fırsatlar sunuyoruz. Ofis olarak amacımız, Türkiye’nin sağlık inovasyonu alanındaki küresel entegrasyonunu güçlendirmek ve ülkemizi yüksek katma değerli yatırımlar için tercih edilen bir destinasyon haline getirmek. Sanofi’nin Türkiye’ye duyduğu güven ve uzun yıllara dayanan katkıları da bu potansiyelin en somut göstergelerinden biri.”