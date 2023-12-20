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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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75 milyon dolara yeni fabrika kuracak

Skechers’in Türkiye distribütörü Olka Spor Malzemeleri, 1,3 milyon adet olan ayakkabı üretim kapasitesini artırmak için yeni yatırıma hazırlanıyor. Yeni fabrika 6,5 milyon çift üretim kapasitesine sahip olacak ve 75 milyon dolara mal olacak. Olka Spor Genel Müdürü Yasin Kavşak, “Yatırım konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Yatırımı özkaynaklarımız ile gerçekleştireceğiz” diyor.

20 Aralık 2023
75 milyon dolara yeni fabrika kuracak

Dünyaca tanınan markalardan biri olan Skechers, 190’dan fazla ülkede 1000’in üzerinde mağazasıyla hizmet veriyor. Özellikle yürüyüş, koşu ve günlük ayakkabı modelleri ile ön plana çıkan Skechers’ın Türkiye’deki tüm faaliyetleri 2011 yılından bu yana Olka Spor Malzemeleri distribütörlüğünde yürütülüyor. 

Türkiye’de satılmakta olan tüm Skechers markalı tekstil ürünlerinin AR-GE çalışmaları ve tasarımları Olka Spor Malzemeleri’nin sahip olduğu lisans anlaşmasıyla Şanlıurfa ve İstanbul’da bulunan 22.500 m²’lik kendi üretim tesislerinde 700 kişilik bir ekiple gerçekleştiriliyor. Olka Spor Malzemeleri, Skechers ile yaptığı görüşmeler sonrasında Türkiye’de 75 milyon dolar maliyetle yeni bir yatırıma hazırlanıyor. 

YENİ YATIRIM YOLDA

Yasin Kavşak’ın vediği bilgiye göre, Uzakdoğu dışında Skechers’in bölgedeki tek üreticisi Olka Spor. Esenyurt'taki fabrika yıllık 1,3 milyon adet ayakkabı üretimi kapasitesine sahip ve tam kapasiteyle çalışıyor.

Bu üretim adedinin talebe yetmediğini ve ölçek eksikleri olduğunu belirten Yasin Kavşak, Skachers ile yaptıkları görüşmeler sonrasında yeni yatırım kararı aldıklarını ifade ediyor. Kavşak şöyle devam ediyor:

“Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerimiz sürüyor. Trakya öncelikli olarak Marmara Bölgesi’nde yatırım yapmak arzusundayız. Yeni yatırımla 6,5 milyon adet çift ayakkabı üretimi yapacağız. Yeni fabrika için 75 milyon dolarlık yatırım yapma planımız var. Bunu da yine kendi öz kaynaklarımızla hayata geçireceğiz. Şu anki yıllık kapasitemizi 5 kat artıracağız. Bu yatırımla birlikte istihdamımız 3 bin kişiye çıkacak.”
Kavşak, ayakkabı üretiminde önemli yeri olan ayakkabı tabanı üretimi için lazım olan hammaddeyi de Türkiye’de üretmek için görüşmelere başladıklarını söylüyor. Bu gerçekleşirse ilave 25 milyon dolarlık bir yatırım daha yapabileceklerini sözlerine ekliyor.

RAKAMLARLA SKECHERS TÜRKİYE

Spor ayakkabı, günlük ayakkabı, çocuk ayakkabıları, spor giyim, günlük giyim ve aksesuarlar kategorilerinde ürünler sunan Skechers Türkiye’nin ülke genelinde 68 mağazası bulunuyor. Bu mağazalardan 16 adeti Franchise, 41 adeti konsept, 11 adeti ise Outlet mağaza kategorisinde yer alıyor. Türkiye'nin ayakkabı üretimindeki önemli bir aktörü olan Skechers Türkiye, satılan üç ayakkabıdan birinin üretimini Türkiye’de gerçekleştiriyor. Üretim tesislerinde günlük yaklaşık 6.000 çift ayakkabı üretiliyor. 
 

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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