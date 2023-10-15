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Ceren Oral




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Artan mevduat faizleri BİST’e rakip mi?

Son dönemde TL mevduat faizlerindeki yükseliş dikkat çekerken, negatif reel faiz ortamı ise sürüyor.

15 Ekim 2023
Artan mevduat faizleri BİST’e rakip mi?

Son dönemde TL mevduat faizlerindeki yükseliş dikkat çekerken, negatif reel faiz ortamı ise sürüyor. 

Mevduat faizlerinin enflasyona yakınsadığı oranda BİST’i baskılaması beklense de bu etkinin BİST’teki yükseliş trendini bozucu değil; yukarı yönlü hızını yavaşlatıcı şekilde olacağı öngörülüyor.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların Ortadoğu’da görünümü bulanıklaştırması ve bölgenin konumu nedeniyle petrol arzına dair endişelerin artması piyasaları etkiliyor. 

Savaşta taraf olmadığından Türkiye’nin varlık fiyatlamalarında kalıcı negatif etki beklenmese de ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol’a göre; yüksek tansiyon, varlık fiyatlarında volatilite yaratabilir. 

Gerilimin BİST’in teknik görünümünü bulanıklaştırdığı görüşündeki Akyol; kısa vadede 8.400’ün üzerinde kalıcılık sağlanmasının BİST’in baskıdan sıyrılmasını kolaylaştıracağının altını çiziyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 

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Ceren Oral
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