Gündeminde 141 milyon dolarlık yatırım var

Türkiye telekomünikasyon sektöründe son yılların en dikkat çekici büyüme hikayelerinden biri hiç kuşkusuz TurkNet’e ait. Bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan şirket, bir internet servis sağlayıcısından çok daha fazlasını temsil eden bir dönüşümün içinde. TurkNet Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın ile yaptığımız sohbet, yalnızca bir şirketin büyümesini değil, Türkiye’nin dijital geleceğine dair önemli ipuçlarını da ortaya koyuyor.

Aydın, TurkNet’in bugün geldiği noktaya ilişkin, "30 yıl önce başlayan yolculuğumuz bugün yaklaşık 8 milyar TL ciroya, 1 milyon 450 bine yakın kullanıcıya ve 3,3 milyondan fazla haneye ulaşan bir yapıya dönüştü" diyor.

Şirket yalnızca 2025 yılında 190 binin üzerinde yeni bireysel abone kazanmış. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre pazar payını en fazla artıran internet servis sağlayıcılarından biri olan TurkNet bugün; Türkiye’nin en büyük dördüncü sabit genişbant operatörü ve kendi altyapısına sahip en büyük üçüncü internet servis sağlayıcısı konumunda.

Gigafiber’in yükselişi

TurkNet’in son yıllardaki büyümesinin merkezinde kendi fiber altyapısına yaptığı yatırımlar bulunuyor. Aydın, bu alandaki gelişimi şu rakamlarla anlatıyor: "1.000 Mbps’ye varan simetrik hız sunduğumuz Gigafiber hizmetimizdeki kullanıcı sayısı son bir yılda yaklaşık yüzde 60 arttı ve bugün 500 binin üzerine çıktı."

Şirket son beş yılda kendi fiber altyapısına 95 milyon dolar yatırım yapmış durumda. Ancak bu sadece başlangıç. "Önümüzdeki beş yılda altyapımıza 141 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyoruz" diyen Aydın, hedeflerinin 2026 yılı sonuna kadar Gigafiber ağını 10 yeni il ve 15 yeni ilçeye taşımak olduğunu söylüyor.

Bu yatırımların sonucu olarak TurkNet, Türkiye genelinde 4,5 milyon haneye ulaşmayı amaçlıyor. Karadeniz’deki ilk Gigafiber yatırım noktası olan Samsun ise bu stratejinin somut örneklerinden biri. Şirket bugün Samsun’da yaklaşık 11 bin 500 müşteriye hizmet veriyor. Döşenen 300 bin metre fiber kablo sayesinde yaklaşık 31 bin haneye erişim sağlanmış bulunuyor.

TurkNet’in altyapı yatırımlarında dikkat çekici bir başka unsur da kullanıcı talebini merkeze koyması. "Mahallene Gigafiber Yakışır" mottosuyla yürütülen Gigafiber İstiyorum platformunda bugüne kadar 450 binin üzerinde talep toplanmış. Bu talepler sonucunda da 65 binin üzerinde haneye Gigafiber ulaştırılmış.

İnternet artık sadece hız değil

TurkNet yönetimi internet kullanım alışkanlıklarının değiştiğine de dikkat çekiyor. Bir dönem yalnızca yüksek indirme hızlarının konuşulduğu sektör artık çok farklı ihtiyaçlara cevap vermek zorunda.

Aydın’a göre internet ihtiyacı hızdan kapasiteye, tüketimden üretime evriliyor.

Yapay zeka uygulamaları, bulut servisleri, çevrimiçi oyunlar, içerik üretimi ve uzaktan çalışma modelleri güçlü yükleme kapasitesini zorunlu hale getiriyor. Bu nedenle TurkNet, 1.000 Mbps download ve 1.000 Mbps upload sunan “simetrik internet” deneyimini yeni nesil dijital yaşamın temel altyapısı olarak konumlandırıyor.