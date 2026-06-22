Heidelberg Materials, Akçansa’nın ana hissedarı oldu

Heidelberg Materials, hisse devri işleminin 18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tamamlanmasının ardından Akçansa’daki payını yüzde 79,44’e yükseltti ve şirketin ana hissedarı oldu.

Bu gelişmeyle Akçansa’nın Heidelberg Materials’ın küresel ölçeği, finansal gücü, sürdürülebilirlik vizyonu ve teknolojik uzmanlığıyla desteklenen daha güçlü bir büyüme dönemine adım attığı kaydediliyor.

Akçansa; yeni hissedarlık yapısı ve yönetim kadrosuyla sürdürülebilir büyüme, operasyonel mükemmellik, müşteri odaklılık ve sektör liderliği hedeflerini daha ileri taşımayı amaçlıyor. Heidelberg Materials’ın ana hissedarlığının şirketin Türkiye’deki köklü tecrübesini küresel bilgi birikimiyle birleştirerek Akçansa için uzun vadeli değer yaratma kapasitesini daha da güçlendireceği üzerinde de duruluyor.

“Akçansa’nın rekabet gücü artacak”

Akçansa için tarihi öneme sahip güçlü bir yeni dönemin başlangıcında olduklarını söyleyen Akçansa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gürdal, değerlendirmesine şöyle devam ediyor:

“Heidelberg Materials’ın ana hissedar olarak sağladığı küresel ölçek, bilgi birikimi, finansal disiplin ve sürdürülebilirlik vizyonu ile Akçansa’nın Türkiye’deki köklü deneyimini ve pazar gücünü bir araya getiriyoruz. Bu yeni yapı, Akçansa’nın rekabet gücünü artırırken müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmamıza imkân sağlayacak. Önümüzdeki dönemde inovasyon, verimlilik, sürdürülebilirlik ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında sektöre öncülük eden güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.”

Hakan Gürdal / Akçansa Yönetim Kurulu Başkanı

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Hakan Gürdal, çalışma hayatına 1992 yılında Çanakkale Çimento’da başladı. 1996 yılında Akçansa’ya Strateji ve İş Geliştirme Müdürü olarak atandı; sonrasında sırasıyla Ticaret, Hazır Beton ve Agrega ile Satınalma’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1 Ağustos 2008 tarihinde Akçansa Genel Müdürü olarak atanan Gürdal, Eylül 2014-Ekim 2015 tarihleri arasında Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı görevini yürüttü. Gürdal, 1 Şubat 2016 tarihinde Heidelberg Materials Grubu Yönetim Kurulu’na atandı; Nisan 2016 itibarıyla Afrika–Doğu Akdeniz Bölgesi’nden sorumlu İcra Komitesi Üyesi olarak görev aldı. Ocak 2024 itibarıyla sorumluluk alanına Kazakistan ve Rusya’nın da eklenmesiyle, Afrika-Akdeniz–Batı Asya Bölgesi’nden sorumlu İcra Komitesi Üyesi olarak görevini sürdürdü. Hakan Gürdal 18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Akçansa Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Christian Mikli / Akçansa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Christian Mikli, İşletme eğitimini Almanya’daki Universität Mannheim’da tamamlaDI ve “Diplom-Kaufmann” derecesini aldı. Profesyonel kariyerine 2002 yılında Heidelberg Materials bünyesinde başlayan Mikli, 2009 yılında Kazakistan Finans Direktörü olarak atandı. 2017 yılından itibaren Kuzey ve Doğu Avrupa ile Orta Asya bölgesi için Finansal Planlama ve Analizden sorumlu Bölge Direktörü olarak görev yaptı. Ocak 2024 itibarıyla Christian Mikli, Heidelberg Materials Grubu Afrika–Doğu Akdeniz Bölgesi Finans Direktörü olarak görevini sürdürüyor. Christian Mikli, 18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Akçansa Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

Tayfun Öneş / Akçansa Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü

Tayfun Öneş, İstanbul Robert Koleji’nden mezun olmasının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı ve profesyonel kariyerine Mercedes-Benz Türk A.Ş.’de finans bölümünde başladı. Aynı şirkette 3 yıl ihracat grup şefliği görevinde de bulunan Öneş, daha sonra çimento sektörüne geçmiş ve sırasıyla Çanakkale Çimento Pazarlama Planlama Müdürlüğü, Akçansa Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü, Agregasa Şirket Müdürlüğü, Akçansa Çimento Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı ve Karçimsa yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2008 yılında otomotiv sektörüne geri dönen Tayfun Öneş, Mercedes-Benz bünyesinde yer alan Finansal Hizmetler Türkiye’de Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı, 2014-2022 yılları arasında Romanya’da Genel Müdürlük ve Mercedes-Benz Romanya Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Daha sonra kurmuş olduğu Ones Academy çatısı altında sürdürdüğü kurumsal eğitim ve kariyer danışmanlığı hizmetlerine 2026 Nisan’a kadar devam eden Tayfun Öneş, 18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Akçansa Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.