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İş dünyası İklim Yasası’nda teşvik bekliyor

Meclis’in gündemine gelmesi beklenen İklim Yasası’nın hem vergi hem de teşvikleri kapsaması bekleniyor.

15 Ekim 2023
İş dünyası İklim Yasası’nda teşvik bekliyor

Meclis’in gündemine gelmesi beklenen İklim Yasası’nın hem vergi hem de teşvikleri kapsaması bekleniyor. 

İklim Yasası çalışmalarını yakından izleyen iş dünyası temsilcileri, ihracatçı üreticilerin enerji ve atık yönetimi gibi konularda teşvik ve kredilerle desteklenmesi gerektiğine işaret ediyor.

Karbon emisyonlarıyla hızlanan ve dünyanın ortak sorunu küresel ısınma, düşünülenden daha hızlı ilerliyor. 

Bir yanda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, diğer tarafta ise sellerle mücadele edilirken devletlerin alacağı önlemler ise hayati önemde. 

Türkiye’de iklim krizinden nasibini alacak elbette. Yüzde 40 ile 80 arasında bir oranla kuraklık Türkiye’yi bekleyen bir tehdit olarak ifade ediliyor.

Sınırda vergilerin devreye girecek olması nedeniyle de karbon meselesini gündeminde birinci sıraya alan büyük şirketlerin ardından, hükümet de bu yönde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. 

TBMM Çevre Komisyonu başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla İklim Yasası konusunda çalışmalar yürütüyor. 

Önümüzdeki süreçte meclise gelmesi beklenen İklim Kanunu konusunda ise iş dünyasının önemli beklentileri var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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