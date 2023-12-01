Kadınların omuzlarında yükselen, global bir Türk şirketi: Hitit Bilgisayar

Türk Hava Yolları’nda (THY) yönetici olarak çalışan Nur Gökman ve Dilek Ovacık’ın ‘tamamen yerli sermayeyle çalışıp dışarıya bağımlılıktan kurtulmak ve Türkiye’yi teknoloji ihraç eden bir ülke haline getirmek’ hedefiyle 1994’te kurduğu Hitit; başta havayolu şirketleri olmak üzere, havayolu ve seyahat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere yeni nesil havayolu ve seyahat yazılım çözümleri üretiyor.

Hitit; söz konusu sektörlerdeki şirketlerin rezervasyon, biletleme, check-in, yolcu kalkış kontrolü, ekip planlama, sadakat yönetimi, gelir muhasebesi, gider muhasebesi, tarife planlama, operasyon kontrolü, ekip planlama, tur operatörü/charter yönetimi, geniş kapsamlı performans ölçümü ve kargo ihtiyaçlarına ‘Crane’ markalı yazılım çözümleriyle tek noktadan hizmet sunuyor. Aynı zamanda hosting ve danışmanlık hizmeti de veriyor.

DOLAR BAZLI YÜZDE 33-38 BÜYÜME HEDEFLİYOR

İTÜ Teknokent'te 409 Türk mühendisiyle geliştirdiği havacılık konusundaki teknoloji ve yazılımları dünyanın 48 ülkesinden 70 havayolu şirketine ihraç eden Hitit; dünya genelinde 84 ülkenin sınır ve gümrük sistemleriyle veri alışverişinde bulunuyor ve Hitit’in Kalkış Kontrol Sistemleri 700’ün üzerinde havalimanında kullanılıyor. 3 Mart 2022 itibarıyla ‘HTTBT’ koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirket; 2022’de 18,8 milyon dolar olan satış gelirini 2023’ün dokuz ayında yıllık bazda yüzde 47 oranında artışla 19,1 milyon dolara yükseltti. Bu dönemde FVAÖK 7,6 milyon dolar, FVAÖK marjı da yüzde 40 oldu.

Hitit’in 2023 yıl sonu hedeflerini de oldukça güçlü bir tabloya işaret ediyor. 2023 yılını dolar bazlı yüzde 33-38 cirosal büyümeyle tamamlamayı hedefleyen şirket; FVAÖK marjının yüzde 43-48, net kâr marjının yüzde 25-30 aralığında, yatırım/ciro oranının ise yüzde 30-35 bandında gerçekleşeceğini öngörüyor.

SABRE İLE AMADEUS’TAN SONRA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Hitit; Türkiye’de doğup kendi alanında dünya sıralamasında ilk üçe girebilen nadir şirketlerden biri. ‘Havacılık ve seyahat teknolojileri’ alanında sektör liderleri olan ABD’li Sabre ile Avrupalı Amadeus’tan sonra üçüncü sırada gelen şirket; son olarak Amsterdam’da ofis açtı. Şu anda altı kıtaya teknoloji ihraç eden şirketin, 2023’ün dokuz aylık döneminde elde ettiği 19,1 milyon dolarlık cirosunun yüzde 70’inden fazlası ihracat gelirlerinden geliyor. İhracat gelirlerinin cirosal olarak yüzde 41’i Avrupa’dan gelse de Hitit’in çalıştığı şirketlerin dağılımı açısından Afrika ve Asya ağırlıklı bir portföyü var.

İşte bu noktada Hitit’in Hollanda Ofisi ile hedefi; Avrupa ve Amerika kıtalarını daha yakından takip etmek ve bu iki kıtadan daha büyük bir pay almak. Önümüzdeki dönemde Amerika’yı ve Avrupa’yı ‘daha fazla ağırlık verilecek rotalar’ olarak belirleyen şirket, Hollanda ofisiyle bu bölgede yeni partnerler kazanma hedefiyle yoluna devam ediyor.

YÖNETİCİ KADROSUNUN YÜZDE 65’İ KADIN!

Hitit’i öne çıkaran özelliklerden biri de Türkiye’de teknoloji-yazılım üreten şirketlerin sayısının bir elin parmaklarını geçmediği 1994 yılında, bu alanda potansiyel gören iki vizyoner kadın girişimci tarafından kurulması. ‘Teknoloji erkek işi’ anlayışının hâkim olduğu bir dönemde bu anlayışı kırmak için çok uğraşan ve başaran Nur Gökman ve Dilek Ovacık; kadınların, fırsat verildiğinde diğer tüm alanlarda olduğu gibi teknoloji ve yazılım alanlarında da sahip oldukları bilgi birikimleriyle ve taşıdıkları potansiyelle ne kadar başarılı olabileceklerini gösterdi ve göstermeye de devam ediyor.

30’uncu yaşını kutlamaya hazırlanan Hitit’te çalışanların yüzde 37’si, yönetim kurulunun yüzde 50’si, yönetici kadrosunun ise yüzde 65’i kadınlardan oluşuyor. İş hayatında kadınlara verdiği destekle ön sıralardan yer alan şirket, bu konuda ödüllere de layık görülüyor.

KADINLARIN GÜCÜYLE ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLUYOR

Son olarak Hitit Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Genel Müdürü Nur Gökman’a Uluslararası Kadın Girişimcileri Destekleme Fonu (IWEC) tarafından ‘Yılın İş Kadını ve Kadın Girişimcisi’ ödülü verildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından Türkiye adına aday gösterilen Nur Gökman; ödülünü, İtalya/Torino’daki uluslararası konferansta aldı. Havacılık ve seyahat teknolojilerinde iki kadın olarak kurdukları Hitit’i, bugün güvenilir ve kredibilitesi yüksek bir dünya şirketi haline getirdiklerini, alanında dünyanın en büyük üç şirketinden biri olmayı başardıklarını belirten Gökman; bu kazanımlara paralel olarak, sektördeki kadınlar için de kapsayıcı bir ortam yaratmaya hep dikkat ettiklerinin altını çiziyor.

Şirket DNA’sına işleyen bu yaklaşımı şirket içi politika ve uygulamalarla, ulusal ve uluslararası girişimlere olan desteklerle ve kendi projeleriyle sürekli olarak genişletmeye çalıştıklarına dikkat çeken Nur Gökman; “Bu öncü yanımızla diğer kadınlara da örnek oluyoruz. Havacılığın ve seyahatin dijital dönüşümü için çalışmaya devam ederken, şirket içinde ve dışında kadınlara mentorluk yaparak, onları güçlendirmeyi sürdüreceğiz” diye konuşuyor.

SON İKİ YILDA HALKA ARZ EDİLEN ŞİRKETLER ARASINDA EN YÜKSEK PUANI ALDI

Hitit’e bir ödül de ‘Yüzde 30 Kulübü Türkiye’den geldi. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ev sahipliğinde başlatılan ve yönetim kurulu başkanları ile CEO’ların, organizasyonlarının her seviyesinde toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi amaçlayan ‘Yüzde 30 Kulübü Türkiye’, ‘10’uncu Türkiye Kadın Direktörler: Yönetim Kurullarının Geleceği ve Kadınların Rolü Konferansı’nda Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülleri’ni sahipleriyle buluşturdu. Teknoloji alanında kadın ağırlıklı yönetimi ve sektöre göre yüksek kadın istihdam oranıyla dikkat çeken Hitit, 2023 yılında ‘Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksi’nde Yıldız Pazar’da yer alan ve son iki yılda halka arz edilen şirketler arasında en yüksek puanı alan, piyasa değeri en yüksek beş şirketten biri oldu.

“Çalışanlarımızın yüzde 37'si, yönetim kurulumuzun yüzde 50'si ve yönetici kadromuzun yüzde 65'inin kadın olmasıyla iş yerlerindeki cinsiyet çeşitliliğinde dünya ortalamalarının üzerine çıkıyoruz” diyen Hitit Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Genel Müdürü Nur Gökman; çeşitliliğe, eşitliğe ve kapsayıcılığa olan bu bağlılığın Hitit’in temel yapı taşlarından olduğunu kaydediyor. Gökman; bu duruşun; Hitit’in istihdam politikalarına, sosyal sorumluluk projelerine ve IATA'nın havacılık endüstrisinde kadınların temsilini 2025 yılına kadar en az yüzde 25’e çıkarmayı amaçlayan ‘25by2025 Projesi’ gibi sektör çapında girişimlerdeki aktif varlıklarına yansıdığını da sözlerine ekliyor.

