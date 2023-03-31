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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Libya, iş dünyasının merceğinde

Türk iş dünyası ihracat ve büyüme anlamında gelişmekte olan pazarlara yönelmeye devam ediyor. Bu pazarlardan biri olan Libya’da önemli fırsatların olduğunu söyleyen Karanfil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, “Libya üzerinden Afrika pazarına giriş yapılabilir” diyor.

31 Mart 2023
Libya, iş dünyasının merceğinde

Türk iş dünyası, geleneksel pazarların yanında yeni pazarlara giriş konusunda girişimcilik ruhunu sergiliyor. Bu pazarların başında da Afrika geliyor. Türkiye, 2022’de Afrika pazarına 21,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler ise 3,9 milyar dolar ile Mısır, 3 milyar dolarla Fas ve 2,4 milyar dolarla Libya oldu. Türk şirketler ihracatın yanında üretim konusunda da Afrika’da yatırımlarına devam ediyor.

Karanfil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, özellikle Libya'da yatırım yapmak için ciddi bir potansiyel olduğunu söyledi. Karanfil, Afrika ve yakın bölgelere satılan ürünlerin Libya'da daha uygun fiyata üretebileceğini ve bu sayede önemli bir rekabet avantajı sağlanabileceğini anlattı.

Libya'nın, stratejik konumu itibarıyla dünya tarihinde her zaman önem teşkil ettiğini aktaran Karanfil, bu ülkenin hem devletin hem de özel sektörün yatırım projeleri ile yer alabileceği dünya üzerindeki en önemli cazibe merkezlerinden olduğunun altını çizdi.

STRATEJİK ANLAŞMA

Libya’da siyasi risklerin varlığına da dikkat çeken Karanfil, bu belirsizliklerin ortadan kalkması adına yapılan çalışmalara değindi. Türkiye’nin ilk andan itibaren Libya’nın yeniden inşa ve kendi hikâyesini oluşturma isteğini gördüğünü kaydeden Karanfil, Türkiye'nin ilk andan itibaren Libya'nın yeniden inşa etme ve kendi hikayesini oluşturma isteğini gördüğünü anlattı.
Karanfil, “3 Ekim 2022 tarihinde Türkiye ve Libya arasında imzalanan stratejik anlaşmalar göstermektedir ki, kamu ve özel sektör ilişkilerinde geniş ve derin ticari iş birliği planlarını yapmaya olanak tanımaktadır” dedi.

HANGİ SEKTÖRLER?

Türkiye ile Libya arasında sanayi, lojistik, petrokimya ve gayrimenkul başta olmak üzere farklı sektörlerde iş birliği fırsatı olduğunu belirten Karanfil sözlerine şöyle devam etti:

'Bu sektörlerde yapılacak yeni iş birlikleri hem Türkiye'nin Afrika'ya ihracatında hedeflediği 50 milyar dolarlık rakama katkı sağlayacak. Hem de iki ülke arasındaki 4 milyar dolarlık ticaret hacminin 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kolayca ulaşılmasını sağlanacak. Öte yandan Libya'dan hareketle 1,5 milyarlık Afrika kıtasındaki nüfusun tamamına doğrudan etki edecektir.  Uluslararası lojistik ağında Afrika'nın kapısı olarak nitelendirilen Libya ile iş birliklerinin geliştirilmesi büyük önem arz ediyor.”

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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