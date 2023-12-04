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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Moda endüstrisinde sürdürülebilirlik rüzgarı

Moda endüstrisinin gündeminde sürdürülebilirlik var. Petro-kimyadan sonra dünyada en fazla atık ortaya çıkaran bu sektörün çevre kirliliğine neden olduğu bir gerçek. Mevcut sistemde, sadece kısa süre giyilmesi için, yenilenemeyen kaynaklar kullanılarak üretilmiş kıyafetler ağırlıkta.

04 Aralık 2023
Moda endüstrisinde sürdürülebilirlik rüzgarı

12-25 Kasım tarihli sayıdan

Eğer moda sanayi böyle ilerlemeye devam ederse, yarattığı sera gazı emisyonu ile 2050 yılında dünyanın 2 derece daha ısınmasına neden olacak. 

Bu tablodan endişe duyan hükümetler ve şirketler çeşitli önemler alıyor. Giyim endüstrisindeki trendlerinde son dönemde bu realite kapsamında değiştiğine değinen Nova Fashion Group Yönetim Kurulu Üyesi Umut Boz, "Örneğin; 'Ne giydiğini bil' trendi yükselişte. 

Bu sayede tüketiciler, transparan bir şekilde satın aldıkları ürün üretilirken ne kadar enerji tüketildiğinden içeriğindeki ham maddelerin doğalığına kadar pek çok şeyi öğrenebiliyor" diyor.

Ayrıca şirketlerin artık sürdürülebilirlik kapsamında 'yerinden al' trendine de uyum sağladığiına değinen Boz, "Satın alımlarını üretim merkezine yakın noktalardan tedarik ediyorlar. Ayrıca sektörde lojistik olarak da gemi ve tren tercih edilir oldu" diye anlatıyor.

CİRONUN YÜZDE 90'I İHRACATTAN

1986 yılından bu yana dünyanın önde gelen markalarına hem üretim hem de ürün tedariki yaptıklarını ve sürdürülebilirliğin odak noktaları olduğunu vurgulayan Boz, şöyle konuşuyor: "Yıllık 3 milyon adetlik üretim yapıyoruz. Bu yılki ciro hedefimiz 105 milyon dolar. 

Ciromuzun yüzde 90'ı ihracattan geliyor. 26 ülkeye ihracatımız var. İstanbul merkez olmak üzere Samsun'daki üretim fabrikamızda bin 600 çalışanımız var. Çalışanlarımızın yüzde 80'ini kadınlar oluşturuyor. Samsun'da 2025'te 30 milyon Euro'luk yeni bir yatırım planlıyoruz. 

Bin kişiye de istihdam sağlayacağız." Grubun erkek giyim markası Hemington'da da büyüme planı var. Markanın bugün 25 olan mağaza sayısının 2025'e kadar 50'ye çıkması hedefleniyor.

 

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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