Pizza zincirleri yeni girişimciler arıyor

Pandemi sonrası paket servisteki artış nedeni ile 2022 -2023 dönemi yeme içme sektöründe adeta ‘pizzanın yılı’ oldu. 2023 yılı pazar payı verilerine göre sektör, 10 milyar TL ciro rakamına yaklaştı.

Araştırmalarda da dünyada pizza pazarının 2027’ye kadar yüzde 86 oranında büyümesi bekleniyor.

Yeni nesil genç müşterilerin artan online alışkanlıkları, paylaşımın kolaylığı, kalite standartlarının belirgin olması, yaratıcı ve farklı ürün seçenekleri sunma gibi nedenlerle dünyada 2022’de yüzde 27 olan pizza pazar payının 2027’de yüzde 42’ye çıkacağı öngörülürken Türkiye’nin de benzer bir büyüme trendi içerisinde olduğu belirtiliyor.

2023 yılında Türkiye’de 200 milyon adet pizza satışı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Sektörün bu yıl yaklaşık yüzde 30-35 oranında büyümeyle 13-15 milyar TL’lik bir pazara ulaşması bekleniyor.

Türkiye’de hızla şube sayılarını hızla artıran pizza zincirleri 2024 yılında da franchise vererek, yeni girişimcileri bünyesine katmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.