3.1 milyar lira ceza: Şişecam'dan KAP'a açıklama var

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, söz konusu teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, taahhüt paketinin ilgili maddelerinde yer alan "işlenmemiş düz cam alımlarının sınırlandırılması" ve “işlenmemiş cam ürünlerinin alımlarının sınırlandırılmasına yönelik taahhüt maddelerini işlevsiz hale getirebilecek her türlü işlemden kaçınılmasına" ilişkin yükümlülüğe aykırı hareket edildiği tespit edildi. Bu nedenlerle ŞİŞECAM ile iştiraki Çevre Sistemleri'nden oluşan ekonomik bütünlüğe 3 milyar 154 milyon 657 bin 221 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere kararın gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek.

Çevre sistemleri ve Karacalar'ın cam kırığı fiyatlarını tespit etmek, rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bölge veya müşteri paylaşımı yapmak ve rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği belirlendi.

Kurul, ilgili kanun çerçevesinde Çevre Sistemleri'ne idari para cezası verilmemesine, Karacalar'a ise 1 milyon 947 bin 469,47 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Söz konusu bu karar, Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek.

ŞİŞECAM'DAN KAP'A AÇIKLAMA

Şişecam'dan dün KAP'a yapılan açıklama ise şöyle:

27.10.2021 ve 08.07.2024 tarihindeki özel durum açıklamalarımız ile ilgili olarak, Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Şirketimiz ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında, daha önce Kurul'a sunulan taahhütlerin bazı hükümlerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle 3.154.657.221,00 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiş ve bu karar Rekabet Kurulu tarafından ilan edilmiştir.

Rekabet Kurulu tarafından şirketimiz için öngörülmüş olan ceza tutarının %25 oranında erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 2.365.992.915,75 TL olarak ödenmesi değerlendirilecektir.

Şirketimiz söz konusu karara ve cezaya ilişkin yasal haklarını saklı tutmakta olup gerekli yasal girişimlerde bulunulacaktır.Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.