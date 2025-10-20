Borsada yarın 1 bedelli, 1 bedelsiz var (21 Ekim)

ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. (ADESE)

Şirket SPK'dan yüzde 400 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 21 Ekim. Şirket KAP'a şu açıklamayı yaptı:

Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) 21.07.2025 tarihinde yapmış olduğumuz Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz Kurul'un 16.10.2025 tarih 55/1866 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 17.10.2025 tarih E-29833736-105.01.01.01-79765 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmişti.

Onaylı İhraç Belgesi ve Tadil Metni ekte yer almakta olup, Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 21.10.2025 olarak belirlenmiştir.

TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. (TEHOL)

Şirket SPK'dan yüzde 100 oranında bedelli sermaye artırımı onayı almıştı. Rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihi 21 Ekim. Şirket şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimizin 4.900.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 997.920.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile %100,00 artırılarak 1.995.840.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak; ilgili onay Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.10.2025 tarih ve 2025/54 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.

Pay sahiplerimizin ellerindeki payların %100,00 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

--Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 21.10.2025 ila 04.11.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

-- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 lot pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir.

-- Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin web sitesinde ve halka arzda satışa aracılık edecek Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde yer almaktadır.

--Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 (İki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.