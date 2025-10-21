Borsada pazartesi günü 6 şirket geri alım yaptı (20 Ekim)

Borsa İstanbul'da dün geri alım yaptığını duyuran 6 şirket şöyle:
1 ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz 20.10.2025 tarihinde 20,18 - 20,28 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 20,24 TL) 100.000 adet toplam nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 1.600.000 adet olup, alınan paylar sonrasında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin sermayedeki payı %0,320 olmuştur.
2 MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz tarafından, 10/06/2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında,
20/10/2025 tarihinde; Borsa İstanbul'da pay başına 38,80 TL – 38,88 TL fiyat aralığından (ortalama 38,8325TL) toplam 210.491 TL nominal değerli MAVI B Grubu pay senedi geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 8.650.000 adet olup, bu payların sermayeye oranı yaklaşık %1,09'dur.
3 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)
KAP'taki açıklama şöyle:
20.10.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,91 TL - 15,97 TL fiyat aralığından 30.500 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 20.10.2025 tarihi itibariyle %4,88'e ulaşmıştır.
4 AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ)
KAP'taki bildirim şöyle:
Şirketimizin 29.08.2025 tarihli pay geri alım programına ilişkin Yönetim Kurulu kararı kapsamında;
20.10.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 24,76 TL – 24,90 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 24,836 TL) toplam 50.000 adet pay geri alınmıştır.
Şirketimizin 27.12.2023, 14.02.2025 ve 20.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 47.063.569 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,8101)
5 AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (AKFYE)
Bildirim şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 ve 28.08.2025 tarihli kararları kapsamında; 20.10.2025 tarihinde 60.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 12.892.787 adet payın sermayeye oranı %1,0771'dir.
6 PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 20.10.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 19,067 TL fiyattan 15.000 lot PCILT payları geri alınmıştır.