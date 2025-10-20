Tofaş'tan KAP'a Egea ve KO açıklaması var

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin KAP'ta yaptığı açıklamanın detayları şöyle:

Tipo/Egea Modeli Üretim Süresi Uzatımı Amacıyla Sözleşmelerde Değişiklik Yapılması

i) Bursa'da yer alan fabrikamızda üretilen Tipo/Egea modelinin Şirketimiz tarafından üretiminin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılması amacıyla Üretim Sözleşmesinin tadili için Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varılmıştır.

K0 Üretim Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması

i) 4 Kasım 2024 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulduğu üzere 2024-2032 yılları arasında Şirketimiz tarafından üretilecek K0 araç modelinin, Kuzey Amerika bölgesine de ihraç edilmesi konusunda Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda üretim ömrü boyunca yaklaşık 1 milyon olarak hedeflenen toplam üretim adedinin 230 bin adetlik kısmının Kuzey Amerika bölgesine ihraç edilmesi öngörülmektedir. Şirketimiz tarafından Kuzey Amerika pazarına uygun üretim yapılabilmesi için yönetim kurulumuz tarafından K0 modeline ilişkin toplam yatırım tutarının 386 milyon Euro olarak revize edilmesine karar verilmiştir.