20 Ekim borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 275,63 puan artarak 10.484,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 38,51 puan ve yüzde 0,38 artışla 10.247,28 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.109,02 puanı, en yüksek 10.522,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,70 değer kazanarak 10.484,39 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 349,15 puan ve yüzde 3,16 değer kazanarak 11.412,11 puandan kapandı

Bankacılık endeksi yüzde 4,78, holding endeksi yüzde 1,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,90 ile sigorta, en çok değer kaybeden yüzde 0,55 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,38, mali endeks yüzde 3,02, sanayi endeksi yüzde 1,85 ve hizmetler endeksi yüzde 1,84 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 13'ü geriledi, 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Koç Holding, ASELSAN, ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine ilişkin beklentiler risk iştahını desteklerken, BIST 100 endeksi de yatırımcıların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimlerine dair iyimser beklentileriyle günü alıcılı seyirle tamamladı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişlerinin, Avro Bölgesi'nde ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle yarın resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyeleri direnç, 10.400 ve 10.300 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

- Altının ons fiyatı 4 bin 347,7 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 4 bin 347,7 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 6 milyon 195 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,15, bileşik getirisi yüzde 40,60 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,8474, satışta 42,0151 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,7562, satışta 41,9235 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1661, sterlin/dolar paritesi 1,3422 ve dolar/yen paritesi 150,530 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 azalışla 60,8 dolardan işlem görüyor.