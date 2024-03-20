Şirketlerin ortak noktası: Daha iyi bir gelecek

Daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projeleri yürüten şirketler, bu alana ayırdıkları

bütçeleri de artırıyorlar.

Kadına şiddetten spora desteğe kadar gerçekleştirdikleri projelerle halktan ‘tam not’ alan şirketler, son dönemde deprem felaketinin yaralarını sarmaya ağırlık vermiş durumdalar.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), şirketlerin daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak çalışması anlamına geliyor. Bu çerçevede şirketler; kadına şiddetten kız çocuklarının eğitimine, atıkların geri dönüştürülmesinden hayvanların korunmasına kadar farklı alanlarda pek çok proje yürütüyorlar.

Bu sayede hem toplumsal sorunların çözülmesine katkıda bulunuyor, hem de piyasadaki prestijlerinin ve kendilerine duyulan güvenin artmasını sağlıyorlar.

Bu bilinçle hareket eden şirketlerin özellikle 2000’li yıllardan itibaren bu alana daha fazla eğildikleri gözleniyor. Tabii bunda, uluslararası ve büyük şirketlerin etik kaygılarla toplumun eksik kaldığı alanlara daha fazla yönelmelerinin, toplumsal beklentilerin ve ekonomik konjonktürün etkisi de büyük.

Kimi zaman kurulan vakıflar aracılığıyla, kimi zaman da konunun uzmanı olan bir sivil toplum kuruluşu ile iş birliği halinde projeler gerçekleştiren şirketlerin KSS bütçeleri de her geçen yıl artıyor.

Son dönemde yapılan araştırmalar, 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023 depreminin ardından şirketlerin, felaketin yaralarını sarmaya yönelik projelere ağrılık verdiklerini ve KSS harcamalarının yoğunluğunu deprem bölgesine kaydırdıklarını gösteriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.