Yeni yatırım alanı şarj istasyonları

Otomotiv piyasasını dönüştüren elektrikli araçlar yeni bir ekonomi yarattı. Türkiye’de sayısı 27 bini geçen elektrikli

araçlar için zorunlu olan şarj istasyonları da hem büyük şirketler hem de girişimciler için yeni bir yatırım alanı oldu.

Çevresel endişeler ve yükselen yakıt maliyetleri elektrikli araçlara olan talebi her geçen gün artırıyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre dünya genelinde 26 milyondan fazla elektrikli araç yollarda.

Tahminlere göre, 2030 yılına kadar küresel çapta satılan aracın yaklaşık yüzde 25‘i elektrikli araçlar olacak. Elektrikli araçlar en büyük pazar payını temsil edecek, bunu otobüsler, kamyonlar ve minibüsler izleyecek.

Research and Markets verilerine göre ise elektrikli araç sayısı, 2030’a kadar 80,7 milyona ulaşacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.