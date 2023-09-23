ARA
Bist 100
8039,18
0,48%
Bist 100
Dolar/TL
27,1678
0,1818%
Dolar/TL
Euro/TL
28,94
0,0137%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0647
-0,1285%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1681,79
0,46%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları

Yeni yatırım alanı şarj istasyonları

Otomotiv piyasasını dönüştüren elektrikli araçlar yeni bir ekonomi yarattı.

23 Eylül 2023
Yeni yatırım alanı şarj istasyonları

Otomotiv piyasasını dönüştüren elektrikli araçlar yeni bir ekonomi yarattı. Türkiye’de sayısı 27 bini geçen elektrikli
araçlar için zorunlu olan şarj istasyonları da hem büyük şirketler hem de girişimciler için yeni bir yatırım alanı oldu.

Çevresel endişeler ve yükselen yakıt maliyetleri elektrikli araçlara olan talebi her geçen gün artırıyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre dünya genelinde 26 milyondan fazla elektrikli araç yollarda. 

Tahminlere göre, 2030 yılına kadar küresel çapta satılan aracın yaklaşık yüzde 25‘i elektrikli araçlar olacak. Elektrikli araçlar en büyük pazar payını temsil edecek, bunu otobüsler, kamyonlar ve minibüsler izleyecek. 

Research and Markets verilerine göre ise elektrikli araç sayısı, 2030’a kadar 80,7 milyona ulaşacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 

0
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1681,79 0,46%
  • ALTIN ONS 1925,42 0,31%
  • BIST 100 8039,18 0,48%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,1678 0,1818%
  • EURO/TURK LIRASI 28,94 0,0137%
  • EURO/USD 1,0647 -0,1285%
  • INGILIZ STERLINI 1,2238 -0,50002%
  • JAPON YENI 148,382 0,545%
  • KANADA DOLARI 1,34845 0,01224%
  • RUS RUBLESI 96,3 0,2092%
Günün En Çok Okunanları
Yapay zekaya yatırım atağı
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası... Trafik askıya alındı
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası... Trafik askıya alındı
Gecelik fiyatı 1300 dolardan başlıyor! İşte 'Dünyanın En İyi Oteli'
Gecelik fiyatı 1300 dolardan başlıyor! İşte 'Dünyanın En İyi Oteli'
Aras Kargo'dan 1 milyar liralık yatırım planı
Aras Kargo'dan 1 milyar liralık yatırım planı
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
4 milyar TL yatırımla otocam hattını devreye aldı
4 milyar TL yatırımla otocam hattını devreye aldı
Türkiye'de turist başına ortalama harcama 1200 dolara çıktı
Türkiye'de turist başına ortalama harcama 1200 dolara çıktı
Honda’nın yeni hibrit modeli ZR-V e:HEV satışa çıkıyor: Fiyatı belli oldu
GERİ
İLERİ
Yapay zekaya yatırım atağı
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası... Trafik askıya alındı
Gecelik fiyatı 1300 dolardan başlıyor! İşte 'Dünyanın En İyi Oteli'
Aras Kargo'dan 1 milyar liralık yatırım planı
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası... Trafik askıya alındı
Gecelik fiyatı 1300 dolardan başlıyor! İşte 'Dünyanın En İyi Oteli'
Aras Kargo'dan 1 milyar liralık yatırım planı
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
4 milyar TL yatırımla otocam hattını devreye aldı
Gecelik fiyatı 1300 dolardan başlıyor! İşte 'Dünyanın En İyi Oteli'
Aras Kargo'dan 1 milyar liralık yatırım planı
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
4 milyar TL yatırımla otocam hattını devreye aldı
Türkiye'de turist başına ortalama harcama 1200 dolara çıktı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL