40 yıllık Ford Taunus’un hikayesi şöyle: 79 yaşındaki Tan’ın 40 yıl önce İngiltere’de ateşe olarak görev yapan arkadaşı Orhan Aslanoğlu, o dönem 1980 model Ford Taunus satın aldı.

Türkiye’ye gelen arkadaşını ziyaret eden Tan, otomobili beğenerek ondan satın aldı. Tan, yaşadığı apartmanın boş alanına garaj yaparak aracı muhafaza etti.

Tan, haftada bir kez bakımı ve temizliğini yaptığı ve “evladım gibi” dediği aracına özel ilgi gösteriyor.

“Aracım benim için çok değerli. Bir insan evladına ne kadar tutkunsa benim için de bu aracın anlamı o manaya geliyor” diyen Tan, araçla ilgili çok anısının biriktiğini de anlatıyor.

ARADA BİR ÇALIŞTIRIYORUM

Tan, kentte 1983 yılında meydana gelen sel felaketinin ardından iş yerinden kurtarabildiği ürünleri otomobiliyle ilçeleri dolaşarak sattığını anlatıyor. Tan, “Arabamın sağlığı için evimin önüne garaj yaptım. Arada bir çalıştırıyorum. Gezmek veya bir yere gitmek gibi bir işim yok. Aracımı benden satın almak isteyenler oldu ama aracıma o kadar kalpten bağlıyım ki benim için bir evlat gibi. Ondan ayrılmam mümkün değil. Allah benden ayırmasın.” diyor. AA