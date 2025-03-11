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Çin’le rekabet ve yüksek maliyetler Alman devinin karını eritti

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu’nun faaliyet karı Çin'le zorlu rekabet ve yüksek yapılandırma maliyetleri nedeniyle geçen yıl yüzde 15 düştü.

11 Mart 2025 | 13:58
Çin’le rekabet ve yüksek maliyetler Alman devinin karını eritti

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, grubun, 2023’te 322,28 milyar avro olan satış geliri, 2024’te yüzde 0,7 artışla 324,65 milyar avroya çıktı.

Şirketin faaliyet karı yüzde 15,4 azalışla 19,06 milyar avro olurken net karı yüzde 31 düşüşle 12,4 milyar avroya geriledi.

Şirket, 2023’te yüzde 7 olan kar marjının (karın ciroya oranı) ise 2024’te yüzde 5,9 olduğunu duyurdu.

Volkswagen Grubu'nun faaliyet karındaki düşüşte yeniden yapılandırma maliyetleri ile birlikte Çin satışlarındaki düşüşler etkili oldu. Brüksel'deki Audi fabrikasının kapatılması da maliyetleri artıran nedenler arasında gösterildi.

Alman üreticinin ana pazarı olan Avrupa'da ve Çin'deki satışlardaki keskin düşüşler, şirketin üretim kapasitesini büyük ölçüde azaltmasına neden olmuştu.

PİYASAYA 30 YENİ ARAÇ ÇIKARMAYI PLANLIYOR

Grup, geçen yıl araç teslimatının bir önceki yıla göre yüzde 3,11 azalarak 9,037 milyona gerilediğini açıkladı. Grup, bu yıl piyasaya 30 yeni araç çıkarmayı planlarken, satışların yüzde 5’e kadar artmasını bekliyor.

Şirketin yönetimi, hissedarlara 2024 için temettü ödemelerinin 2023’e göre yüzde 30 azaltılmasını teklif edecek.

Almanya'daki toplu iş sözleşmesi kapsamındaki 120 bin çalışanın 2024 ikramiyesi ise bir önceki yıla göre yüzde 1,4 artarak 4 bin 799 avro oldu.

Volkswagen, geçen yıl son yılların en sert tasarruf tedbirlerinden birini uygulamaya koymuştu.

Şirket, yatırımlarını finanse etmeye devam edebilmek ve satılan araç başına karını artırabilmek için Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. AA

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