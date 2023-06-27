ARA
Bist 100
5759,11
0,46%
Bist 100
Dolar/TL
26,043
0,4912%
Dolar/TL
Euro/TL
28,521
0,5382%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0952
0,3942%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1606,16
0,41%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dizel skandalında eski Audi CEO'sunun cezası belli oldu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'nun (VW) lüks otomobil markası Audi'nin eski üst yöneticisi (CEO) Rupert Stadler, dizel skandalında ihmal yoluyla dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

27 Haziran 2023 | 15:57
0
Dizel skandalında eski Audi CEO'sunun cezası belli oldu

Münih Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, dizel skandalı soruşturması kapsamında yargılanan Stadler’in 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Hapis cezası ertelenen, Stadler, dizel skandalında ihmal yoluyla dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle ceza alan ilk Volkswagen Grubu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Mahkeme, Stadler’e 1,1 milyon avro para cezası verildiğini ve bu paranın bir kısmının Alman hazinesine ve bir kısmının da sivil toplum kuruluşlarına aktarılacağını duyurdu.

Mahkeme, daha önce 60 yaşındaki Stadler'in dizel skandalıyla ilgili kapsamlı bir itirafta bulunması ve 1,1 milyon avro ödemesi halinde ertelenmiş hapis cezası verileceğini açıklamıştı.

Dizel skandalı soruşturmalarını yürüten Münih Savcılığı ise bunu kabul etmişti.

Eylül 2020'den beri devam eden davada Stadler, dizel skandalında masumiyetini savunmuştu. Mart 2023'te mahkemenin Stadler'in itirafta bulunmaması halinde hapis cezasına çarptırılacağını açıkça belirtmesiyle davada dönüm noktasına gelindi.

Aynı zamanda VW Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olan Stadler, itiraf edeceğini mayıs başında açıklamıştı.

Stadler ile birlikte yargılanan Eski Audi Motor Geliştirme Sorumlusu Wolfgang Hatz 2 yıl hapis ve 400 bin avro para cezasına çarptırılırken kıdemli mühendis Giovanni Pamio de bir yıl dokuz ay hapis ve 50 bin avro para cezası aldı. Hapis cezaları ertelendi.

Münih Savcılığı, 2 yöneticinin, yasa dışı yazılım ile egzoz sistemi manipüle edilmiş dizel motorlu araçları Avrupa'da sattığını iddia ediyordu. Savcılık, Stadler'i, söz konusu manipülasyondan Eylül 2015'ten beri haberdar olmasına karşın Audi ve Volkswagen otomobillerin satışını durdurmamakla suçluyordu.

Stadler, dizel skandalı soruşturmasından dolayı 2018'de Volkswagen tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Münih Bölge Mahkemesi'nin kararına göre Stadler, 17 bin 177 adet manipüle edilmiş dizel otomobilin satışından ve 41 milyon avroluk zarardan sorumlu. Yargıçlar, Stadler ve Hatz'i 2,3 milyar avroluk zararla suçlamıştı

ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te, Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı.

Dizel skandalı, Alman kamuoyunda ülkenin otomobil üretim üssü imajına zarar verdiği için çok eleştirilmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1606,16 0,41%
  • ALTIN ONS 1918,42 -0,25%
  • BIST 100 5759,11 0,46%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,043 0,4912%
  • EURO/TURK LIRASI 28,521 0,5382%
  • EURO/USD 1,0952 0,3942%
  • INGILIZ STERLINI 1,27407 0,20961%
  • JAPON YENI 143,953 0,313%
  • KANADA DOLARI 1,31677 0,08741%
  • RUS RUBLESI 85,475 1,2617%
Günün En Çok Okunanları
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Opel'in logosu değişiyor... İşte yeni logo
Opel'in logosu değişiyor... İşte yeni logo
Yabancıların en çok yatırım yaptıkları şehirler
Yabancıların en çok yatırım yaptıkları şehirler
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Bankayı uyarmasına rağmen 3 dakikada 30 bin TL'den oldu, soluğu mahkemede aldı
Bankayı uyarmasına rağmen 3 dakikada 30 bin TL'den oldu, soluğu mahkemede aldı
Bayramda Marmara için yağış uyarısı geldi
Bayramda Marmara için yağış uyarısı geldi
TOKİ, İstanbul dahil 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
GERİ
İLERİ
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Opel'in logosu değişiyor... İşte yeni logo
Yabancıların en çok yatırım yaptıkları şehirler
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Opel'in logosu değişiyor... İşte yeni logo
Yabancıların en çok yatırım yaptıkları şehirler
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Bankayı uyarmasına rağmen 3 dakikada 30 bin TL'den oldu, soluğu mahkemede aldı
Yabancıların en çok yatırım yaptıkları şehirler
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Bankayı uyarmasına rağmen 3 dakikada 30 bin TL'den oldu, soluğu mahkemede aldı
Bayramda Marmara için yağış uyarısı geldi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL