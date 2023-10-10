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Doğan Trend Otomotiv bayi ağını genişletiyor

Doğan Trend Otomotiv’in MG, Suzuki ve Wallbox markalarına Küçükçekmece’de yetkili satış ve servis hizmeti verecek olan Kuzey Otomotiv’in açılışı gerçekleşti.

10 Ekim 2023 | 15:38
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Doğan Trend Otomotiv bayi ağını genişletiyor

Doğan Grubu’nun otomotiv sektöründeki 60 yıllık tecrübesini elektromobilite ile birleştirerek elektrikli ve hibrit otomobiller konusunda sektörün önde gelen markalarını aynı çatı altında toplayan Doğan Trend Otomotiv, yeni bayileriyle büyüme faaliyetlerini sürdürüyor. Kullanıcı deneyimine verdiği önem ile tanınan Doğan Trend Otomotiv, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda, MG, Suzuki ve Wallbox markalarıyla Küçükçekmece’de satış ve servis hizmeti verecek olan Kuzey Otomotiv’in açılışı gerçekleşti. Sektörde 30 yıllık tecrübeye sahip Kuzey Otomotiv’in Küçükçekmece bayisinin açılışına Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin ve Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal katılım sağladı.

MG 27, Suzuki 31 Bayiye Ulaştı

Eylül ayında MG bayilerinin sayısı 27’ye, Suzuki bayilerinin sayısı 31’e ulaştı. 650 metrekarelik modern showroom’un yanı sıra 1.500 metrekarelik geniş servis alanına da sahip olan Kuzey Otomotiv’de alanında uzman kişilerden oluşan 30 kişilik bir ekip görev yapacak. Suzuki’nin hibrit, MG’nin ise elektrikli modelleri için profesyonel bir ekiple hizmet verecek olan Kuzey Otomotiv, aynı zamanda filo kiralama seçeneği de sunuyor. Yeni bayide, elektrikli araç sahiplerinin en iyi şarj çözümlerine ulaşmasını sağlamak için Wallbox’ın geliştirdiği verimli ve yüksek teknolojili ürünler de kullanıcılar ile buluşuyor. 

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