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  • Elektrikli otomobil satışları ilk yarıda yüzde 465 arttı

Elektrikli otomobil satışları ilk yarıda yüzde 465 arttı

Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 465,3 artarak 12 bin 792'ye yükseldi.

06 Temmuz 2023 | 11:37
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Elektrikli otomobil satışları ilk yarıda yüzde 465 arttı

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise söz konusu dönemde, yüzde 54,5 artışla 429 bin 870 adet, hafif ticari araç satışları yüzde 58,2 artarak 125 bin 997 adet oldu.

Benzinli otomobil satışları ilk sırada

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 6 ayında benzinli otomobiller 296 bin 79 satışla birinci, dizel otomobiller ise 72 bin 458 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 43 bin 649 adet ve otogazlı otomobil satışları da 4 bin 892 adet oldu.

Elektrikli otomobil satışları ise 12 bin 792 adetle otogazlı otomobil satışlarının çok üzerinde gerçekleşti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 2 bin 263 elektrikli otomobil satılmıştı.

Elektrikli otomobil satışlarında yüzde 465,3 artış

Benzinli otomobil satışları, bu yılın ilk yarısında 2022'in aynı dönemine göre yüzde 52,6, dizel otomobil satışları da yüzde 53,6 artarken, otogazlı otomobil satışları yüzde 7,6 geriledi.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 47,5 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 465,3 artış kaydetti.

Elektriklinin payı yüzde 0,8'ten yüzde 3'e yükseldi

Ocak-Haziran 2022'de yüzde 69,7 olan benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 68,9'a geriledi.

Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 16,9 ile sabit kalırken, otogazlı otomobillerin payı yüzde 1,9'dan yüzde 1,1'e geriledi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,8'den yüzde 3'e yükseldi. Hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,6'dan yüzde 10,2'ye geriledi.

2022 ve 2023'ün ocak-haziran dönemlerinde motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişimleri şöyle;

MOTOR TİPİOcak-Haziran 2022
Adet Pay		Ocak-Haziran 2023
Adet Pay		Değişim
Benzin193.98169,7%296.07968,9%52,6%
Dizel47.15916,9%72.45816,9%53,6%
Otogaz5.2941,9%4.8921,1%-7,6%
Hibrit29.58510,6%43.64910,2%47,5%
Elektrik2.2630,8%12.7923,0%465,3%
Toplam278.282100%429.870100%54,5%


 

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