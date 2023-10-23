Independent Türkçe'de yer alan habere göre Wisconsin eyaletindeki bir çiftliğin ambarında bulunan otomobil, epey tozlanmış olsa da martı kanat kapılarıyla hâlâ çok havalı. Satış sırasında verilen lastikler de hiç değiştirilmemiş. Sahibi, otomobili ambarına koyup izlemeyi tercih etmiş.

Bu marka otomobilleri tamir etmekte uzmanlaşan Michael McElhattan, otomobilin çok az kullanılmış olduğunu ay başında öğrenince hemen Dick adlı sahibinin yanına gittiğini söyledi.

McElhattan çektiği YouTube videosunda şöyle diyor:

"Bu şey gerçekten bir zaman kapsülü. Şahsen tamamen orijinal olmasını havalı buluyorum, Belfast'taki fabrikadan çıkan tekerlekler bile orijinal. Yıllardır el değmemiş."

Otomobile girmeye çalıştıklarında önce kapıların ne kadar iyi çalıştığını fark ettiklerini, sonra da içerideki kötü kokuyla karşılaştıklarını söyleyen McElhattan, kendilerini içeride koşuşturan 4 farenin beklediğini anlattı.

Otomobilin yeniden yola çıkması için 6 aylık bir çalışma gerektiğini tahmin eden McElhattan, soyadını vermediği Dick'e araç için kaç para verdiğini açıklamıyor.

1981-1982'de üretilen DeLoreanlar, üretici şirketin batması üzerine üretilmedi. Şirket, yalnızca 9 bin kadar araç üretti.

Yılda 25 bin otomobil üretmeyi planlayan şirket, o kadar fazla yedek parça üretmiş ki halihazırda dahi onları bulmak mümkün.

USA Today gazetesi, DeLoreanların 85 bin dolara kadar alıcı bulabildiğini bildiriyor.