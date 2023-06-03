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Hangi marka, ne kadar zam yaptı? İşte çok satan 148 otomobil modelinde fiyat artış oranları

Otomobil ve hafif ticari araç satışları mayısta 111 bin 356 adete ulaşarak rekor kırdı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, fiyat artışlarına rağmen satın alma iştahının yükseldiğine dikkat çekti. Peki markaların mayıs-haziran zam oranı ne oldu? İşte Türkiye'nin en çok satan sıfır km otomobil modellerinde artış oranları...

03 Haziran 2023 | 10:47
Son Güncellenme: 03 Haziran 2023 | 11:39
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Hangi marka, ne kadar zam yaptı? İşte çok satan 148 otomobil modelinde fiyat artış oranları

Songül Dalgıç Bilgili/ekonomist.com.tr   Fiyat artışları da otomobile olan talebi durdurmadı. Yüksek talep nedeniyle markalar ellerinde ne varsa, neyi ithal ediyor ya da üretiyorlarsa onu satıyor. Otomotiv veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sıfır km araçlarda mayısta firmaların anahtar teslim liste fiyatlarında yaklaşık yüzde 6'lık artış yaşandığını belirterek, "Beklenen bir zamdı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik parametreler çerçevesinde markalarda önceki aylara oranla bir kaç puan daha fazla zam yapma ihtiyacı doğdu. Tüketici zamma rağmen otomobil almaya devam ediyor bunun da en büyük göstergesi mayıs ayında yapılan 111 bin adetlik satış rakamı." dedi. 

Kredi musluklarının kapandığı, kredi faiz oranlarının arttığı, dövizin kıpırdanmaya başladığı bu dönemde bu satış adedinin insanların araç satın  almaya devam ettiğini gösterdiğini kaydeden Yalçın, şöyle devam etti: 

"İhtiyaçtan ziyade yatırım amaçlı araç alınıyor. Haziran ayı ile birlikte ne olur diye bakacak olursak öncelikle ekonomi tarafındaki siyasi dinamikler piyasaları rahatlatacak bir gerçeklikte oluşturulursa, dövizdeki stabil olan durum devam ederse, tedarik desteklerse ve kredi muslukları açılırsa, faiz oranları ve vade tutarları olumlu yönde değişirse otomobil ve hafif ticari araç satışının yıl sonu itibarıyla en az 1 milyon olacağını beklemekteyiz. Eğer tedarik desteklemez, dövizdeki yukarı yönlü sıçrama devam eder ve  kredi faiz oranları daha fazla artarsa 1 milyonluk pazarı görmekte sıkıntı olabilir."

Cardata Türkiye'nin en çok satan sıfır km araba modellerinde mayıs-haziran fiyat artışları listesini hazırladı. 148 modelin yer aldığı listenin tamamını görmek TIKLAYIN

MARKALARA GÖRE MAYIS-HAZİRAN ZAM ORANLARI İSE ŞÖYLE... 

Citroen  %8,55

Peugeot %6,82 

Dacia %6,59

Hyundai %6,50

Opel %6,25

Tesla %6,22

Fiat %5,62

Chery %5,45

VW %5,23

Renault %5,11

Toyota %4,00

 

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